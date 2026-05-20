ABD’li temsilcinin NATO üyelerine yaptığı “Türkiye” çağrısı olay oldu: Herkes ters köşe
ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ittifakın geleceğine dair ezber bozan açıklamalara imza attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelen Whitaker, Türkiye'nin savunma sanayisi gücü, sahaya harcadığı kaynakları ve askeri kabiliyetleriyle sadece güvenlikten faydalanan bir ülke değil, Kosova Barış Gücü (KFOR) gibi misyonlara öncülük eden muazzam bir "örnek müttefik" olduğunu vurguladı. Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesi diğer üye ülkelere net bir mesaj gönderen ABD'li temsilci, ittifakın "savaşçı köklerine" ve fabrika ayarlarına dönebilmesi için tüm müttefiklerin Türkiye'nin son 70 yıldır sergilediği güçlü duruşu örnek alması gerektiğini ifade etti.