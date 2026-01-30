Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı

GM200 MM/A, çok görevli bir hava gözetleme radarı olarak 350 kilometreye kadar menzilde küçük hedefleri tespit edebilme yeteneğine sahip. GM400α ise geniş bir tehdit yelpazesinde gelişmiş durumsal farkındalık sunarak uzun menzilli hava gözetleme görevlerini destekliyor. Her iki sistem de farklı ve zorlu çevre koşullarında kolay konuşlandırılabilirlik ve yüksek operasyonel güvenilirlik esas alınarak tasarlandı. Radarlar, Thales tarafından geliştirilen Secure Digital Integration Platform altyapısından faydalanıyor. Bu mimari, tek ve yüksek kaliteli bir ulusal hava resminin oluşturulmasını ve anlık olarak paylaşılmasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda, ABD menşeli olmayan mevcut sensörlerin gelecekte tek bir ulusal hava resmi altında entegre edilmesine imkân tanıyor.