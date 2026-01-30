  • İSTANBUL
Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı
Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı

İsrail'in Hamaslı yetkililere yönelik saldırısı nedeniyle Amerikan hava savunma sistemlerine güveni kırılan ve Çelik Kubbe alacağı konuşulan Katar'dan flaş bir hamle geldi.

Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı

GDH'de yer alan habere göre, Fransız Thales, Katar’ın hava sahası egemenliğini güçlendirmek amacıyla Qatar Emiri Air Force ile GM200 MM/A ve GM400α hava gözetleme radarlarını kapsayan bir sözleşme imzaladı.

Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı

Anlaşma, Doha’da düzenlenen DIMDEX savunma ve denizcilik fuarı sırasında resmiyete kavuştu ve orta ile uzun menzilli hava gözetleme kabiliyetlerini içeriyor.

Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı

Sözleşme, özellikle insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere hava sahasına yönelik tehditlerin çeşitlenmesi ve artması karşısında, sürekli ve hassas tespit ihtiyacının önemini yansıtıyor. Katar gibi ülkeler, bu kapsamda yeni tehditleri mevcut ulusal sistemlere entegre edebilen yüksek performanslı radar çözümlerine yatırım yapıyor.

Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı

GM200 MM/A, çok görevli bir hava gözetleme radarı olarak 350 kilometreye kadar menzilde küçük hedefleri tespit edebilme yeteneğine sahip. GM400α ise geniş bir tehdit yelpazesinde gelişmiş durumsal farkındalık sunarak uzun menzilli hava gözetleme görevlerini destekliyor. Her iki sistem de farklı ve zorlu çevre koşullarında kolay konuşlandırılabilirlik ve yüksek operasyonel güvenilirlik esas alınarak tasarlandı. Radarlar, Thales tarafından geliştirilen Secure Digital Integration Platform altyapısından faydalanıyor. Bu mimari, tek ve yüksek kaliteli bir ulusal hava resminin oluşturulmasını ve anlık olarak paylaşılmasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda, ABD menşeli olmayan mevcut sensörlerin gelecekte tek bir ulusal hava resmi altında entegre edilmesine imkân tanıyor.

Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı

Thales, radar teslimatlarının yanı sıra Katar için ulusal seviye gözetim ve bakım sistemi ile kapsamlı bir eğitim programı da sağlayacak. Yerel Thales ekibi, 2036 yılına kadar Katar Emiri Hava Kuvvetleri’ne bakım ve günlük eğitim faaliyetlerinde destek vermeyi sürdürecek.

Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar o ülkeyle anlaştı

Thales Entegre Hava Sahası Koruma Sistemleri Başkan Yardımcısı Raphael Desi, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Gelişmiş orta ve uzun menzilli taktik radarlarımıza dayanan entegre hava gözetleme sistemimizle Katar’ın hava sahası egemenliğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. GM200 MM/A ve GM400α, Katar’ın hava sahasını İHA’lar ve diğer tehditlere karşı korumasına destek olacak,” ifadelerini kullandı.

Ben Murat

bunlar kafayı yemiş,tilkiyi kümese bekci yapmışlar
