Türkiye’den büyük başarı! O rakam, duyanları koltuğundan düşürdü! Ha bu da birilerine kapak olsun

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,72 artarak 1 milyar 343 milyon 107 bin dolardan 1 milyar 836 milyon 259 bin dolara ulaştı. Ocak-ekim dönemindeki çekici dış satımı, en yüksek ihracatın yapıldığı 2022'deki 1 milyar 761 milyon doları da aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-eylül döneminde 60 ülkeye çekici ihracatı gerçekleştirildi. Çekici ihracatında ilk sırada yer alan Fransa'ya satışta ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artış yaşandı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 148 milyon 432 bin dolarlık dış satıma ulaşılan Fransa'ya, bu senenin aynı aylarında 307 milyon 703 bin dolarlık ihracat kaydedildi. Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Almanya'ya dış satımda ise geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 25,7 artış oldu. Almanya'ya ihracat 225 milyon 19 bin dolardan 282 milyon 942 bin dolara yükseldi.