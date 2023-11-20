2023-11-20 13:41:24 Türkiye’den büyük başarı! O rakam, duyanları koltuğundan düşürdü! Ha bu da birilerine kapak olsun
Türkiye ihracatta rekorlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Çekici ihracatı ocak-ekim döneminde 1 milyar 836 milyon 259 bin dolar tutarında gerçekleşerek yıl bitmeden rekora ulaşıldı. Türkiye, ocak-ekim döneminde 1 milyar 836 milyon 259 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek bu alanda en yüksek dış satım rakamına ulaştı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin otomotiv sektörü ocak-ekim döneminde 28 milyar 664 milyon 621 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.