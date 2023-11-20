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Ekonomi
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Türkiye’den büyük başarı! O rakam, duyanları koltuğundan düşürdü! Ha bu da birilerine kapak olsun

2023-11-20 13:41:24
Türkiye’den büyük başarı! O rakam, duyanları koltuğundan düşürdü! Ha bu da birilerine kapak olsun

Türkiye ihracatta rekorlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Çekici ihracatı ocak-ekim döneminde 1 milyar 836 milyon 259 bin dolar tutarında gerçekleşerek yıl bitmeden rekora ulaşıldı. Türkiye, ocak-ekim döneminde 1 milyar 836 milyon 259 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek bu alanda en yüksek dış satım rakamına ulaştı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin otomotiv sektörü ocak-ekim döneminde 28 milyar 664 milyon 621 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

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Foto - Türkiye’den büyük başarı! O rakam, duyanları koltuğundan düşürdü! Ha bu da birilerine kapak olsun

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,72 artarak 1 milyar 343 milyon 107 bin dolardan 1 milyar 836 milyon 259 bin dolara ulaştı. Ocak-ekim dönemindeki çekici dış satımı, en yüksek ihracatın yapıldığı 2022'deki 1 milyar 761 milyon doları da aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-eylül döneminde 60 ülkeye çekici ihracatı gerçekleştirildi. Çekici ihracatında ilk sırada yer alan Fransa'ya satışta ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artış yaşandı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 148 milyon 432 bin dolarlık dış satıma ulaşılan Fransa'ya, bu senenin aynı aylarında 307 milyon 703 bin dolarlık ihracat kaydedildi. Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Almanya'ya dış satımda ise geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 25,7 artış oldu. Almanya'ya ihracat 225 milyon 19 bin dolardan 282 milyon 942 bin dolara yükseldi.

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Foto - Türkiye’den büyük başarı! O rakam, duyanları koltuğundan düşürdü! Ha bu da birilerine kapak olsun

İhracatta üçüncü sırada bulunan Polonya'ya bu yılın ocak-ekim döneminde, geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 23,6 artışla 212 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ocak-ekim döneminde, dördüncü sıradaki İspanya'ya çekici ihracatı, yüzde 33,6 yükselişle 130 milyon 880 bin dolardan 174 milyon 929 bin dolara ulaştı.

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Foto - Türkiye’den büyük başarı! O rakam, duyanları koltuğundan düşürdü! Ha bu da birilerine kapak olsun

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 5'inci olan Belçika'ya dış satımda yüzde 128,3 artış sağlandı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 74 milyon 191 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Belçika'ya bu senenin aynı aylarında 169 milyon 394 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildiği kayıtlarda yer aldı. Ocak-Ekim 2023'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çekici ihracatında İtalya yüzde 40,25 yükseliş ve 163 milyon 659 bin dolarla 6'ncı, Birleşik Krallık yüzde 21 düşüş ve 77 milyon 364 bin dolarla 7'nci, Slovenya yüzde 57,3 artış ve 65 milyon 695 bin dolarla 8'inci, Hollanda yüzde 36,8 artış ve 56 milyon 416 bin dolarla 9'uncu ve Portekiz de yüzde 36 artış ve 50 milyon 318 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

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