2023-06-14 14:48:27 Türkiye’den bomba Suudi Arabistan hamlesi! Bütün dünya şaştı kaldı
Türkiye'nin Suudi Arabistan'a dış satımı mayısta 166 milyon 504 bin dolara ulaşırken, ülke, yıllık bazda ihracat artışında 5'inci sıraya yükseldi. Suudi Arabistan, Türk şirketlerinin ve yatırımcılarının önemli odak noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu içerisinde yer alan Kalkınma Planı da Türk şirketleri için bu pazarda alan açıyor. Bu kapsamda, iki ülke arasında gerçekleştirilen B2B görüşmeleri ve resmî ziyaretler ihracat rakamlarına da yansıyor.