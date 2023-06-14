Türkiye’den bomba Suudi Arabistan hamlesi! Bütün dünya şaştı kaldı

Suudi Arabistan'a en az ihracatı ise 19 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 37 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 358 bin dolarla fındık ve mamulleri, 852 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 930 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri yaptı. Suudi Arabistan'a değer bazında ihracatını en fazla artıran sektör de 27,2 milyon dolarla halı sektörü oldu. Ülkeye, kimyevi maddeler ve mamulleri 16,3 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 15,2 milyon dolar, makine ve aksamları 12,3 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 11,6 milyon dolarlık ihracat artışı kaydetti.