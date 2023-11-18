Türkiye'den bomba hamle! Az önce duyuruldu! O rakamı duyan şok oldu

ABD ve Çin kutuplaşması arasına sıkışan AB'nin çareyi, sanayi ve iktisadi egemenliğini sürdürecek çözüm önerilerinde aradığını kaydeden Karavelioğlu, şu bilgileri verdi: "Başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişen ekonomilerle yatırımları, işbirliklerini ve ticareti artırmayı hedefleyen AB, bu konuda işletmelerin AB Yeşil Mutabakat'a uyumunu şart koşuyor. Yeşil Mutabakat için oluşturulmuş bu fonlardan biz de iyi bir pay almayı umuyoruz. Çünkü görüştüğümüz pek çok Avrupalı yetkili bölgede en iyi hazırlık yapan başarılı örnekler arasında Türkiye'nin makinecilerini de sayıyor. Resesyon beklentileri ve ekonomik daralma beklentileri şu sıralar iyice artan bölgede bize duyulan itimat, 2024 ortasında başlaması muhtemel bir ticari hareketlilik için umutlanmamızı sağlıyor."