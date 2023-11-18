2023-11-18 11:47:19 Türkiye'den bomba hamle! Az önce duyuruldu! O rakamı duyan şok oldu
Türkiye'nin makine ihracatı yılın 10 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 23,4 milyar dolara yükseldi. Sektörde miktar bazında ihracat yüzde 6,6 düştü. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, bu yılın ocak-ekim döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 23,4 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında ihracatı yüzde 6,6 düşen sektör, kilogram başına ihracat ortalamasındaki yüzde 18'lik yükselişin etkisiyle gelirlerini yüzde 9,9 artırdı.