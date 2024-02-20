Türkiye'den bir ilk! Geleceğin petrolüyle ilgili öyle bir şey yapıldı ki...

"Bu yetenek her yerde yok. Türkiye için çok özel olduğu gibi dünyada da yapmış olduğumuz işi yapan çok sayılı firma var. Pili üretip buradan bataryaya dönüştüren bir şirketiz. Bu önemli bir kabiliyet. Tesisimiz daha önce Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hem batarya tasarımı yapıyordu hem de raylı sistemler, deniz ve havacılık akülerini nikel kadmiyum kimyasında üreten bir imalat ekibimiz vardı. Bu fabrikamız orada devam ediyor. Pil imalatı, havacılık aküsü imalatı orada sürüyor. Ama zamanla Türkiye'ye dağıldık. İstanbul'da hidrojen ve yakıt pili çalışan bir AR-GE ekibimiz, Ankara'da havacılık bataryaları çalışan başka bir AR-GE ekibimiz, yine Ankara'da elektrikli araç bataryaları çalışan bir ekibimiz, Kayseri'de telsiz ve taşınabilir enerji sistemleri için nispeten daha düşük voltaj, akım ve gerilimlerde çalışan bataryaları tasarlayan başka bir AR-GE ekibimiz bulunuyor. Bunun yanında iki tane fabrikamız Kayseri'de faaliyet gösteriyor."