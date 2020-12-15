Türkiye'den az önce bu kareleri geçtiler! Reuters dünyaya duyurdu

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Kilyos'da yer alan mezarlıklara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarıyer Kilyos ve Beykoz Baklacı mezarlıklarıyla ilgili "Koronavirüs Mezarlığı" söylemlerinin doğru olmadığını, bu mezarlıkların daha önceden de var olduğunu ifade eden Koç, şunları dile getirdi: "Mezarlıkların büyütülmesi dahi söz konusu değil. Buralar, mevcut var olan mezarlıklar. Defin işlemlerine hazır olabilecek durumda olan büyük çoğunluğu boş olan mezarlıklarımızdı. Kilyos ve Baklacı’yı belirlememizin altında yatan sebep hızlı şekilde defin sağlamak içindir. Koronavirüs mezarlığı diye bir şey yok. Yaklaşık 570 civarında mezarlığımız var ve hemen hemen hepsinde Kovid -19 virüsü sebebiyle vefat eden vatandaşlarımız defnediliyor. Aile mezarlığı olmayanları ve talep edilen mezarlıklarda zor yer bulunabilecek olanları bu mezarlıklara defnediyoruz. Ancak aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve hemen gömebileceksek defnediyoruz. 'Korona Mezarlığı' ifadesi hoş olmayan bir algı."