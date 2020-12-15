  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
5
Türkiye'den az önce bu kareleri geçtiler! Reuters dünyaya duyurdu

2020-12-15 17:36:34
Türkiye'den az önce bu kareleri geçtiler! Reuters dünyaya duyurdu

Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs Türkiye'de de sarsıcı bir şekilde geçiyor. Uzmanların ikinci dalgayı yaşadığımızı söylediği koronavirüs, tedbirler neticesinde büyük yıkımları engellemiş durumda. Her ne kadar vaka sayıları 30 bin sınırını geçmiş olsa da dünyanın birçok noktasında benzer tablolar var. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Türkiye'den önemli kareleri servis etti. Dünyaya aktarılan karelerde Kilyos Mezarlığı'nda yapılan defin işlemleri görülüyor.

#1
Foto - Gelen bir son dakika haberine göre; Reuters, yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yoğun olarak defnedildiği Kilyos Mezarlığı'nı görüntüledi. Drone'la yapılan çekimlerden dikkat çeken kareler dünyaya böyle servis edildi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu,

Gelen bir son dakika haberine göre; Reuters, yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yoğun olarak defnedildiği Kilyos Mezarlığı'nı görüntüledi. Drone'la yapılan çekimlerden dikkat çeken kareler dünyaya böyle servis edildi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 103 olarak kayda geçti. Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınından Türkiye'de en çok etkilenen İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. Yakınlarını kaybeden insanlar, yapılacak cenaze işlemlerinin dini ritüellere uygun olup olmadığı ve hangi mezarlıklara gömüleceği konusunda endişe taşıyabiliyor. Koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşlar, İstanbul'daki 570 mezarlık içerisinde yer bulunanlara defnedilebiliyor. Öte yandan Kilyos ve Baklacı mezarlıkları ise hızlı defin sağlamak amacıyla belirlenen iki mezarlık.

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınından Türkiye'de en çok etkilenen İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. Yakınlarını kaybeden insanlar, yapılacak cenaze işlemlerinin dini ritüellere uygun olup olmadığı ve hangi mezarlıklara gömüleceği konusunda endişe taşıyabiliyor. Koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşlar, İstanbul'daki 570 mezarlık içerisinde yer bulunanlara defnedilebiliyor. Öte yandan Kilyos ve Baklacı mezarlıkları ise hızlı defin sağlamak amacıyla belirlenen iki mezarlık.

#3
Foto - Aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve defin işlemi hemen gerçekleştirilebilecekse, buralarda da defin işlemi yapılıyor. Personel sayısının çok olması nedeniyle koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazeleri, kentteki büyük gasilhanelere götürülüyor. Gasilhanelerde, cenazeler eski usul su dökerek yıkama yapılıyor. Ardından kefenlenerek, torbaya konulan cenazeler daha sonra tabuta konuluyor. Ailelerin ileride başka mezarlığa taşımak isteyebileceği düşüncesiyle cenazeler tabut ile defnediliyor. Birçok aile bu süreçte ya karantinada ya hastanede yattığı veya bulaşma korkusu nedeniyle yaklaşamadığı için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze namazları, çoğunlukla cenaze işlemlerini gerçekleştiren personel tarafından kılınıyor.

Aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve defin işlemi hemen gerçekleştirilebilecekse, buralarda da defin işlemi yapılıyor. Personel sayısının çok olması nedeniyle koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazeleri, kentteki büyük gasilhanelere götürülüyor. Gasilhanelerde, cenazeler eski usul su dökerek yıkama yapılıyor. Ardından kefenlenerek, torbaya konulan cenazeler daha sonra tabuta konuluyor. Ailelerin ileride başka mezarlığa taşımak isteyebileceği düşüncesiyle cenazeler tabut ile defnediliyor. Birçok aile bu süreçte ya karantinada ya hastanede yattığı veya bulaşma korkusu nedeniyle yaklaşamadığı için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze namazları, çoğunlukla cenaze işlemlerini gerçekleştiren personel tarafından kılınıyor.

#4
Foto - İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Kilyos'da yer alan mezarlıklara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarıyer Kilyos ve Beykoz Baklacı mezarlıklarıyla ilgili

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Kilyos'da yer alan mezarlıklara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarıyer Kilyos ve Beykoz Baklacı mezarlıklarıyla ilgili "Koronavirüs Mezarlığı" söylemlerinin doğru olmadığını, bu mezarlıkların daha önceden de var olduğunu ifade eden Koç, şunları dile getirdi: "Mezarlıkların büyütülmesi dahi söz konusu değil. Buralar, mevcut var olan mezarlıklar. Defin işlemlerine hazır olabilecek durumda olan büyük çoğunluğu boş olan mezarlıklarımızdı. Kilyos ve Baklacı’yı belirlememizin altında yatan sebep hızlı şekilde defin sağlamak içindir. Koronavirüs mezarlığı diye bir şey yok. Yaklaşık 570 civarında mezarlığımız var ve hemen hemen hepsinde Kovid -19 virüsü sebebiyle vefat eden vatandaşlarımız defnediliyor. Aile mezarlığı olmayanları ve talep edilen mezarlıklarda zor yer bulunabilecek olanları bu mezarlıklara defnediyoruz. Ancak aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve hemen gömebileceksek defnediyoruz. 'Korona Mezarlığı' ifadesi hoş olmayan bir algı."

Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara devam ederken uzman isimlerden son fiyatlara ilişkin uyarılar geliyor.
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında t..
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat! İmzalar atılıyor
Dünya

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat! İmzalar atılıyor

Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer sonrası bölgede dengeler tamamen değişti. Bölgedeki son gelişmelerin ardından Türkiye ile Azerbaycan ara..
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
Türkiye'den ABD'ye tokat gibi cevap
Gündem

Türkiye'den ABD'ye tokat gibi cevap

ABD'nin S-400 yaptırımlarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Kötü k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay