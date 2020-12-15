2020-12-15 17:36:34 Türkiye'den az önce bu kareleri geçtiler! Reuters dünyaya duyurdu
Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs Türkiye'de de sarsıcı bir şekilde geçiyor. Uzmanların ikinci dalgayı yaşadığımızı söylediği koronavirüs, tedbirler neticesinde büyük yıkımları engellemiş durumda. Her ne kadar vaka sayıları 30 bin sınırını geçmiş olsa da dünyanın birçok noktasında benzer tablolar var. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Türkiye'den önemli kareleri servis etti. Dünyaya aktarılan karelerde Kilyos Mezarlığı'nda yapılan defin işlemleri görülüyor.