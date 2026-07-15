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Haluk Levent’in ifadesinde çok konuşulacak detay: Pis bir zaafım var

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Haluk Levent’in ifadesinde çok konuşulacak detay: Pis bir zaafım var

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte o itiraf...

#1
Foto - Haluk Levent’in ifadesinde çok konuşulacak detay: Pis bir zaafım var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in savcılık ifadesi, bugün kamuoyuna yansıyan yeni detaylarla gündeme damgasını vurdu.

#2
Foto - Haluk Levent’in ifadesinde çok konuşulacak detay: Pis bir zaafım var

Levent, ifadesinde deprem döneminin kendisini içinden çıkılmaz bir duruma sürüklediğini belirterek, "Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var.

#3
Foto - Haluk Levent’in ifadesinde çok konuşulacak detay: Pis bir zaafım var

Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler, benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Haluk Levent’in ifadesinde çok konuşulacak detay: Pis bir zaafım var

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