2023-05-02 18:12:19 Türkiye'den "A400M" başarısı... Bu bir ilk!
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, "Ulaştırma yeteneğinin önemli bir parçası olan ve en son teknolojiyle donatılarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılan A400M uçaklarının retrofit (güçlendirme) ve bakım faaliyetlerinin milli imkanlar ile gerçekleştirilmesi ve ulaşılan seviye gerçekten gurur vericidir. Airbus firmasının Avrupa'da yürütmekte olduğu retrofit faaliyetlerinin ilk defa Türk mühendis ve teknisyenleriyle milli imkanlar kullanılarak Türkiye'de gerçekleştirilmesi sağlanmıştır" diye konuştu.