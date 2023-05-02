Türkiye'den "A400M" başarısı... Bu bir ilk!

"Bugün ise burada retrofiti yapılan ve plana göre 6 ayda teslimi beklenen 4. A400M uçağını da planlanan tarihten 2 ay önce, yani 4 ayda başarıyla teslim etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki toplam 9 adet A400M uçağının retrofit işlemlerini diğer tüm projelerimizde olduğu gibi en düşük maliyet, en yüksek kalite ve en kısa zaman prensibiyle 2025 yılının temmuz ayına kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bu proje kapsamında Kayseri, dünyada A400M uçaklarının retrofiti konusunda Airbus'ın kendi tesisleri dışındaki ilk ve tek merkez olma özelliğini kazanmış ve dünya havacılık sektörünün en önemli üslerinden biri olma niyetini elde etmiştir. Fabrikamıza kazandırılan kabiliyet sayesinde A400M uçaklarının retrofit ve bakım onarımı faaliyetleri için diğer ülkelere ait uçakları da fabrikamızda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."