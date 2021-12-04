Türkiye'den 170 ülkeye ihracat: Hedef 2 milyar dolar

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen Leather&Fur Fuarı'na katılan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine, deri ve deri mamullerinin, salgın döneminde ihracatını artıran sektörler arasında yer aldığını söyledi. Salgın başlangıcında çeşitli sıkıntılar yaşandığını ancak hızlı bir şekilde toparlanmaya geçildiğini aktaran Şenocak, önce ayakkabı sektöründe siparişlerin arttığını, ardından da saraciye, yarı mamul, deri konfeksiyon ve kürk giyimde ciddi hareketlenmelerin yaşandığını dile getirdi. Ayakkabı ve saraciye malzemelerinin siparişlerinde 6 aylık bir doluluk olduğunu, konfeksiyonda da iki aydır hızlı artışlar bulunduğunu anlatan Şenocak, "2019 rakamlarını geride bıraktık, yüzde 3 civarında bir artışımız var. 2020'ye göre ise yüzde 30 civarında bir artış söz konusu. Kasım sonu itibarıyla 1,6 milyar dolar civarında bir ihracatımız var, yılı 1 milyar 750 milyon dolar, yani 2019 yılı rakamlarının 50-60 milyon dolar fazlasıyla kapatacağız." dedi.