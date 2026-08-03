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Türkiye'den 1 milyar 250 milyon TL'lik dev operasyon

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IHA Giriş Tarihi:

Türkiye'den 1 milyar 250 milyon TL'lik dev operasyon

Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan 1 milyar 250 milyon TL işlem hacmi tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

#1
Foto - Türkiye'den 1 milyar 250 milyon TL'lik dev operasyon

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun' çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların kripto hesaplara aktarılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

#2
Foto - Türkiye'den 1 milyar 250 milyon TL'lik dev operasyon

Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

#3
Foto - Türkiye'den 1 milyar 250 milyon TL'lik dev operasyon

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

#4
Foto - Türkiye'den 1 milyar 250 milyon TL'lik dev operasyon

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

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