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Tansiyon bir anda yükseldi! Çok sıcak açıklama: Askeri yük taşıyan gemileri vurduk

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Tansiyon bir anda yükseldi! Çok sıcak açıklama: Askeri yük taşıyan gemileri vurduk

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın askeri yük taşıyan gemilerine saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Çok sıcak açıklama: Askeri yük taşıyan gemileri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'nın limanları ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

#2
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Çok sıcak açıklama: Askeri yük taşıyan gemileri vurduk

Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri sevkiyat yapan 2 kuru yük gemisi ile Karadeniz'de askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edilen açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarıldı.

#3
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Çok sıcak açıklama: Askeri yük taşıyan gemileri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduklarını bildirmişti.

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