Tansiyon bir anda yükseldi! Çok sıcak açıklama: Askeri yük taşıyan gemileri vurduk
Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın askeri yük taşıyan gemilerine saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın askeri yük taşıyan gemilerine saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'nın limanları ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri sevkiyat yapan 2 kuru yük gemisi ile Karadeniz'de askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edilen açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduklarını bildirmişti.
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