Küresel ekonomik sorunlar vız gelip tırıs gitti! Otomotiv sektöründen rekor üstüne rekor

Türkiye otomotiv endüstrisi, küresel sorunlar, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyona rağmen bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 24,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz dönemi performansına ulaştı. Otomotivde en fazla ihracat 3 milyar 953 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 3 milyar 27 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 241 milyon dolarla İtalya, 2 milyar 176 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 949 milyon dolarla İspanya takip etti.