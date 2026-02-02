  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
EKK’dan kararlılık mesajı: Enflasyonla mücadele çok boyutlu sürecek Uzmanından demir eksikliğine karşı beslenme önerisi! Mutlaka bu metotlar uygulanmalı... Mısır'ın Türkiye umuduna bakın! Bu hiç de iyi bir haber değil Çöpe atmak yerine bunu deneyin! Rengi solmuş salatalığı canlandırmanın doğal yolu Herkes yorgunluk deyip geçiyor: Gözlerde kalıcı hasara neden olabilir! Bölge sakinleriyle anlaşılamadı! Silivri'deki doğalgaz için araziye el konuluyor Günde bir avuç tüketin yeter: Böbrekleri koruma altına alıyor!
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

Türk savunma sanayiinde dışa bağımlılığı bitirecek dev bir adım daha atıldı. 5’inci nesil savaş uçağımız KAAN’ın, yabancı desteğe ihtiyaç duymadan "kendi kendine" nefes almasını sağlayacak olan yerli yardımcı güç ünitesi (APU) için geri sayım başladı.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

Milli Muharip Uçak KAAN’ın ana motorlarını çalıştırmak ve uçağa hayat vermek için gereken enerjiyi sağlayacak olan yerli yardımcı güç ünitesi APU-60, bu yıl içinde uçağa entegre edilecek. TRMOTOR tarafından geliştirilen bu sistemle KAAN, yer destek ünitelerine ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde bağımsız operasyon yapabilecek.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

Milli Muharip Uçak KAAN'a ana motor çalıştırılmadan önce ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak yerli yardımcı güç ünitesinin ilk entegrasyonu yıl içerisinde yapılacak. Türkiye, havacılığın her alanında olduğu gibi motor ve güç sistemlerinde de konumunu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. İHA'lardan helikopterlere, eğitim uçaklarından 5'inci nesil muharebe uçaklarına uzanan geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, motor teknolojilerinde de karşılığını buluyor.

#3
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren TRMOTOR da hava araçlarına yönelik ana motor ve yardımcı güç sistemleri alanında sürdürülebilir, yerli ve milli, yüksek teknoloji ürün ve hizmetler sunma misyonuyla çalışmalarını yürütüyor. Şirket, savunma sanayi platformlarının itki ve güç sistemleri ihtiyaçlarında dışa bağımlığı sonlandıracak teknoloji ve altyapıyı geliştirme, global ölçekte rekabetçi bir oyun kurucu olma vizyonuyla hareket ediyor.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

TRMOTOR, gaz türbinli motor teknolojileri ve güç sistemleri alanında tasarım, geliştirme, üretim ve doğrulama kabiliyetlerini ülkeye kazandırmaya odaklanan bir teknoloji merkezi olarak öne çıkıyor. 2017-2021 döneminde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu milli ve özgün güç sistemleri alanında AR-GE ve teknoloji yapılanmasına yönelik roller üstlenen TRMOTOR, 2021'de 5'inci nesil Milli Muharip Uçak KAAN için kritik öneme sahip Auxiliary Power Unit (APU) ve Air Turbine Starter (ATS) sistemlerinin tasarım ve geliştirme iş paketini bünyesine kattı.

#5
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

KAAN'ın ana motorunun kavramsal tasarım kontratını 2022'de imzalayan şirket, 2024'te KAAN'ın "kalbi" olan TF35000 motorunun geliştirilmesi amacıyla TEI ile konsorsiyum anlaşmasına imza attı. Bu süreçte TRMOTOR, APU ve ATS çalışmalarını da farklı platformlarla uyumlu şekilde genişletmek üzere yeni projeleri devreye aldı. 2025 yılında bir yerli platform için yürütülen sistem geliştirme çalışmalarında da kritik aşamaları tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin GÖKVATAN dergisinde, yürütülen çalışmaların güncel durumu paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de ilk kez yerli ve milli imkanlarla geliştirilen APU-60 için ilk entegrasyonun 2026 yılı içerisinde yapılması planlanıyor. APU-60, uçak ana motorlarını çalıştırmadan önce ihtiyaç duyulan gücü sağlayarak iklimlendirme ve aviyonik sistemlerin devreye alınması gibi kritik görevler üstlenecek. Sistemin test aşamaları devam ederken, KAAN'a entegrasyonuyla birlikte Türkiye'nin bu alandaki kabiliyet havuzu da genişlemiş olacak.

#6
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

KAAN’I GÖREVE HAZIRLAYACAK Yardımcı güç ünitesi olarak da bilinen APU, hava platformları için kritik bileşenler arasında yer alıyor. Ana motora kıyasla daha küçük bir gaz türbinli motor olan APU, ana motorlar çalışmadan önce devreye girerek platformun aviyonik ve elektronik sistemlerinin enerji ihtiyacını karşılıyor. APU'nun ürettiği basınçlı hava, bir diğer kritik bileşen olan ATS sistemine aktarılıyor ve ana motorun çalıştırma süreci başlatılıyor. ATS, aldığı basınçlı havayla içindeki türbini döndürüyor. Ardından ana motorun milini çevirerek ilk dönme hareketini sağlıyor ve motorun çalışması için gerekli başlangıç koşulları oluşuyor. Harici yer ekipmanına ihtiyaç azaltan bu sistem bütünüyle operasyonel esneklik artıyor, yerde bekleme ve hazırlık süreçleri kısalıyor. Böylece daha bağımsız ve hızlı operasyon gerçekleştirmek mümkün oluyor.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

YENİ BİR ÇÖZÜM DAHA YOLDA TRMOTOR, APU-60'ın yanında yeni bir yardımcı güç ünitesi üzerinde de çalışıyor. APU-40 adı verilen bu modelin uçak ve döner kanat platformlarına entegrasyonunun yapılması hedefleniyor. Böylelikle platformlar için kritik bir ekipmanın daha yerlileştirilmiş olacak. APU-40 projesinde çekirdek motor entegrasyon çalışmaları sürerken, 2026 yılının ilk çeyreğinde test faaliyetlerine başlanması planlanıyor. Ana motoru çevreleyen alt sistemlerin geliştirilme süreçlerini sistem bütünlüğü odağında ele alan şirket, bu kapsamda elektrik-kontrol, yağlama, yakıt, ateşleme, aktivasyon, pnömatik ve dişli kutusu gibi yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda uzmanlığını geliştirmeye devam ediyor.

#8
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN’da tam bağımsızlık: Yerli APU-60, uçağa entegre edilecek

“BEKA MESELESİ” TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, motor teknolojilerinin stratejik niteliğine dikkati çekti. Motor teknolojilerinin bugün yalnızca performans hesabı yapılan bir mühendislik başlığı olarak değil, bağımsızlık, sürdürülebilirlik ve tedarik güvenliğinin de kesişim noktası olarak önemini artırdığını vurgulayan Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yerli motor çalışmalarını beka meselesi odağında değerlendiriyoruz. Bu durum, itki ve güç sistemlerinde kendi kabiliyetini oluşturmanın stratejik önemini daha da görünür kılıyor. Projelerle birlikte Türkiye'nin yerli havacılık motorları teknolojilerinde katalizör etki oluşturacak bir kabiliyet kazanımı da gerçekleşmiş olacak. Bu bilinçle Türkiye’nin bağımsız savunma sanayisine katkı sunan bir sorumluluk bilinciyle disiplinler arası teknoloji odağında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?
Gündem

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Dünya gündemini sarsan Epstein dosyalarından Türkiye ile ilgili çarpıcı detaylar dökülmeye devam ediyor. Kirli ağın yazışmalarında, Cumhurba..
ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu
Gündem

ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu

Sosyal medyada ŞOK Marketler'de satılan biber ürünlerine ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını v..
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarından birinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin dikkat çekici bilgi..
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Alınan kararla ara tatil ve Rama..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23