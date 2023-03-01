2023-03-01 07:29:44 Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 23 gün geçti. O günden beri Türkiye'deki depremleri inceleyen uzmanlar New York Times'a konuşarak ABD Kaliforniya'daki San Andreas Fayı'nın benzer olduğunu ve incelemek gerektiğini ifade etti. Uzmanlar ayrıca Türkiye'deki felakette yaşanan olağan dışı bir duruma da dikkat çekerek bu anormalliğin beklediklerinden 10 kat daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.