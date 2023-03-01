  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmet Şef'in o görüntülerini paylaştı

Kütahya'da misafir edilen depremzede sayısı 7 bini geçti

Sürpriz iddia! Türkiye orayı Taliban'a devretti

Dünyada ayçiçek yağı fiyatları ucuzlarken Türkiye'den beklenmedik karar! İptal edildi

Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyere girdi: 1 ölü

Kardak Krizi'nin gizli belgeleri ortaya çıktı Türklerin şaşırtma taktiği Yunanistan'ı nasıl afallatmış?

Malatya'daki son depremde enkazda kalarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler! Halsizlik, mide ağrısı, reflü tedavisi ve dahası

Rusya'da UFO paniği! Uçuşlar durduruldu
Gündem
10
Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

2023-03-01 07:29:44
Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 23 gün geçti. O günden beri Türkiye'deki depremleri inceleyen uzmanlar New York Times'a konuşarak ABD Kaliforniya'daki San Andreas Fayı'nın benzer olduğunu ve incelemek gerektiğini ifade etti. Uzmanlar ayrıca Türkiye'deki felakette yaşanan olağan dışı bir duruma da dikkat çekerek bu anormalliğin beklediklerinden 10 kat daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

#1
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sayılan depremin ardından dünyanın gözü de kulağı da Türkiye'de. Yaşanan depremin ardından büyük ölçekte ve artçı olarak onlarca farklı depremin yaşaması dünya genelindeki pek çok uzmanın depremleri değerlendirmesine neden oldu.

#2
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

ABD menşeili New York Times (NYT) gazetesinde yer alan bir analize göre ise ilginç bir bulguya yer verildi: Türkiye ve Suriye'deki güçlü depremlerinde ABD Kalifornaiya'daki San Adreas Fayı ile ilgili yeni sismik bilgiler getirebilir.

#3
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

Habere göre deprem alanları uzunluk, kısalık ya da saniyesel olarak ortak özelliklere sahip oluyor. Uydu verileri Türkiye'deki depremin artçılarını, sonrasında büyük depremlerini kaydediyor. Uzmanlar da bu görüntüler için Kaliforniya'daki gelecek depremlere bakacak.

#4
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

ABD'nin Jeolojik Anket Bilimcisi ve Danışmanı Ross Stein, "Türkiye'deki depremlerden çok büyük şeyler öğrenceğimize hiç şüphemiz yok" sözlerine yer verdi.

#5
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

NYT'ye göre Kalofirniya'nın tarihinde Türkiye'deki kadar güçlü yalnızca 2 tane deprem olmuş: Biri 1906 yılındaki San Francisco depremi; diğeri ise 1857'deki Fort Tejon depremi.

#6
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

Söz konusu depremler Türkiye'deki depreme benzer şiddetteymiş ve Los Angeles'in doğusunu oldukça fazla etkilemiş. Bunun yanı sıra uzmanları endişelendiren en önemli konulardan biri ise Kaliforniya fayının tıpkı Doğu Anadolu Fayı gibi yavaş enerji biriktirmesinden kaynaklanıyor.

#7
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

Dr. Stein Doğu Anadolu Fayı'nın 'ikinci bir güçlü deprem fayı' içerdiğini ifade ederek San Adreas'ın da tıpkı onun gibi olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle de ABD'de gerçekleşecek olası bir depremde ikinci bir depremin yaşanması da muhtemel.

#8
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

Analizde aynı zamanda başka bir uzman ise Türkiye'deki anormalliği şöyle ifade etti:

#9
Foto - Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

"Normalde 7,7'lik bir depremden sonra meydana gelecek olan maksimum depremin 6,8'lik olmasını bekliyorduk. Ancak 7,5'lik ikinci bir deprem, bizim beklediğimizden 10 kat daha güçlü" ABD'li uzmanlara göre ise bunun nedeni fayın bulunduğu yerle alakalı. Yani ikinci deprem farklı bir fay kırığından geliyor. Şimdilerde uzmanlar aynı şeyin Kaliforniya'da yaşanabileceğini iddia ederek önceden önlem almaya çalışıyor.

Şükrü Ersoy en tehlikeli yeri açıkladı
Gündem

Şükrü Ersoy en tehlikeli yeri açıkladı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ersoy, "İstanbul çevresinde, Mar..
Yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan canlı yayına damga vuran sözler! Celal Şengör duymasın
Gündem

Yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan canlı yayına damga vuran sözler! Celal Şengör duymasın

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa katılan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Prof. Dr. Celal Şengör'le ilgili söyledikleri sos..
Habertürk canlı yayınında kaza! Fatih Altaylı böyle güldü
Gündem

Habertürk canlı yayınında kaza! Fatih Altaylı böyle güldü

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuşan şehir plancısı Pof. Dr. İlhan Tekeli, tam konuştuğu sırada koltukta..
Biliyorsan konuş bilmiyorsan vıdı vıdı etme müfteri Faruk!
Gündem

Biliyorsan konuş bilmiyorsan vıdı vıdı etme müfteri Faruk!

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin canlı yayında Suriyelileri hedef gösteren Habertürk yorumcusu Faruk Aksoy, şimdi de Kızılay'ı teme..
İhsan Şenocak'tan 'deprem' çağrısı: Terk edelim
Gündem

İhsan Şenocak'tan 'deprem' çağrısı: Terk edelim

İlahiyatçı İhsan Şenocak, depremin nerede, ne zaman olacağını Allah'ın bildiğini belirterek, günahların terk edilmesi çağrısında bulundu. ..
'Asker yok diye ilk gün kadınlara tecavüz edildi' diyen jeofizik mühendisi Ahmet Ercan gözaltına alındı
Gündem

'Asker yok diye ilk gün kadınlara tecavüz edildi' diyen jeofizik mühendisi Ahmet Ercan gözaltına alındı

Sosyal medyadan yaptığı 'Asker yok diye ilk gün kadınlara tecavüz edildi' iddiasında bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23