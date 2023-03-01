Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

"Normalde 7,7'lik bir depremden sonra meydana gelecek olan maksimum depremin 6,8'lik olmasını bekliyorduk. Ancak 7,5'lik ikinci bir deprem, bizim beklediğimizden 10 kat daha güçlü" ABD'li uzmanlara göre ise bunun nedeni fayın bulunduğu yerle alakalı. Yani ikinci deprem farklı bir fay kırığından geliyor. Şimdilerde uzmanlar aynı şeyin Kaliforniya'da yaşanabileceğini iddia ederek önceden önlem almaya çalışıyor.