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Yaşam
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Türkiye'de yetiştiriliyor! İşte geleceğin gözde meyvesi

2023-08-08 09:36:30
Türkiye'de yetiştiriliyor! İşte geleceğin gözde meyvesi

Samsun’un Çarşamba Ovası'nda geleceğin gözde meyvesi aronya yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

#1
Foto - Türkiye'de yetiştiriliyor! İşte geleceğin gözde meyvesi

Samsun’un Çarşamba ilçesi Ahubaba Mahallesi'nde aronya yetiştiriciliği yapan Mehmet Ali Yiğit, aronya yetiştiriciliği sürdürmek ve bölgeye tanıtmak için ilçeye tesis kurulmasını istiyor.

#2
Foto - Türkiye'de yetiştiriliyor! İşte geleceğin gözde meyvesi

2 yıldır üretimini yaptığını belirten Yiğit, “2 yıldır aronya yetiştiriciliği yapıyorum. Fındık, kivi ve ceviz yetiştirmeyi düşündüm ama aronya ile tanışınca daha kârlı bir yatırım olacağını düşündüm. Bu yüzden aronya dikmeye karar verdik. Ürünümüzde ilk hasadı yapacağız. Şimdiye kadar hasat yapmadık. Pazarlamada sıkıntımız var. Alıcı talebimiz henüz mevcut değil. Bu ürünü alan farklı market zincirleri var. Kendileriyle irtibata geçmeye çalışıyoruz.

#3
Foto - Türkiye'de yetiştiriliyor! İşte geleceğin gözde meyvesi

Bursa ve Yalova’da kurulmuş kooperatifler var. Fakat netleşen bir fiyatımız ve satış yapacağımız yer belli değil. Bu konuda özellikle il ve ilçe tarım müdürlüklerimizden ve ilgili birimlerden destek bekliyoruz" dedi.

#4
Foto - Türkiye'de yetiştiriliyor! İşte geleceğin gözde meyvesi

Aronyanın geleceğin en gözde ürünü olacağını düşündüğünü anlatan çiftçi Yiğit, “2021 yılında bu bahçeyi kurduk. Yaklaşık 6 dönümlük bahçemiz var. Ortalama 50 bin TL’lik yatırım yaptık. Bu seneki fiyat aralığına baktığımızda kooperatifin vermiş olduğu bir beklenti var. Kilo başı 150-200 TL aralığında. Aronya yetiştiriciliğini diğer çiftçilere de öneririm. Eminim ki gelecek senelerde aronya, en kıymetli ürünlerden olacak. Kivi yetiştiricilerine sorduğumuzda, kivi yetiştirmenin daha zahmetli olduğunu öğrendik. Aronya ile yeni tanıştık. Yetiştirmek isteyen vatandaşlara her türlü yardımda bulunabiliriz. Gayet bölgeye uyumlu, kolay yetişen bir ürün” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'de yetiştiriliyor! İşte geleceğin gözde meyvesi

Yiğit, bu seneki yapacak olduğu hasattan 1 ton ürün beklediğini sözlerine ekledi.

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