Türkiye'de yetiştiriliyor! İşte geleceğin gözde meyvesi

Aronyanın geleceğin en gözde ürünü olacağını düşündüğünü anlatan çiftçi Yiğit, “2021 yılında bu bahçeyi kurduk. Yaklaşık 6 dönümlük bahçemiz var. Ortalama 50 bin TL’lik yatırım yaptık. Bu seneki fiyat aralığına baktığımızda kooperatifin vermiş olduğu bir beklenti var. Kilo başı 150-200 TL aralığında. Aronya yetiştiriciliğini diğer çiftçilere de öneririm. Eminim ki gelecek senelerde aronya, en kıymetli ürünlerden olacak. Kivi yetiştiricilerine sorduğumuzda, kivi yetiştirmenin daha zahmetli olduğunu öğrendik. Aronya ile yeni tanıştık. Yetiştirmek isteyen vatandaşlara her türlü yardımda bulunabiliriz. Gayet bölgeye uyumlu, kolay yetişen bir ürün” ifadelerini kullandı.