Türkiye'de yerin altı kaynıyor! Ülkeyi havaya uçuracak rezerv, yetkili isim rakam verdi

Öte yandan, bu yılın nadir toprak elementleri (NTE) özelinde jeopolitik gerilimin belirginleştiği bir yıl olduğunu ifade eden Yılmaz, enerji dönüşümü kaynaklı talep artışıyla söz konusu elementlerin 2026'da da madencilik gündeminin merkezinde olacağını söyledi. Yılmaz, Türkiye için en önemli gelişmenin Eskişehir Beylikova sahasındaki pilot tesis çalışmaları olduğuna işaret ederek, "Hedef, 2026 civarında yıllık 570 bin ton kapasiteli endüstriyel tesisin temelini atmak ve iki yıl içinde ticari üretime geçmek." dedi. OVP'nin kritik mineraller ve NTE'de ithalat bağımlılığının azaltılması ve yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde iç kaynakların devreye alınması hedefine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "2026 perspektifimiz Beylikova gibi büyük projelerde mühendislik ve izin süreçlerinin tamamlanarak, lityum, kobalt, nikel ve grafit gibi batarya metallerinde arama ve pilot üretimlerin hızlanması yönünde. Uzun vadede amaç, Türkiye'yi yalnızca hammadde ihracatçısı değil, mıknatıs, batarya, katalizör ve ileri alaşım üretiminde de bölgesel bir merkez haline getirmek."