AA Giriş Tarihi: Küçük ama başarılı formül: İngiltere’de israfa ilginç çözüm
İngiltere’de paylaşım ağları ve ikinci el kültürü sayesinde kullanılabilir eşya, kıyafet, mobilya ve yiyecekler çöpe gitmek yerine yeniden değerlendiriliyor. İngiltere'nin Leeds Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre Britanya, kişi başına düşen dünya kaynakları kullanımında hakkı olanın üç katı üzerinde bir tüketim yapıyor. Bu tüketimin yanında büyük miktarda da israfın yapıldığı İngiltere'de, her yıl yaklaşık 9,5 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Atık ve Kaynaklar Eylem Programı (WRAP) isimli kuruluşun verilerine göre bu sayı, 30 milyon insanı besleyecek kadar büyükken İngiltere'de yaklaşık 8,5 milyon insan "gıda fakiri" olarak sınıflandırılıyor. WRAP, İngiltere'de ürünlerin ihtiyaçları giderdikten sonra yeni sahiplerine geçmesini savunan bir ekonomik yapıyı ve kaynakların doğru kullanılarak israfın önlenmesini savunan bir kuruluş olarak dikkati çekiyor. Ancak İngiltere'de takas, paylaşım, yeniden kullanma, tamir, bağış ve ucuza satma, sadece kuruluşlar boyutunda değil toplumsal boyutta da son derece popüler bir yaklaşım. Ülkede çok sayıda mahalli bazda paylaşım ve takas grupları, telefon uygulamaları ve derneklere bağış olarak verilen ürünlerin ucuza satıldığı mağazalar, ülkede eşya ve yiyeceklerin çöpe gitmeden önce yeni sahiplerini bulmasını sağlıyor.