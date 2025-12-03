Küçük ama başarılı formül: İngiltere’de israfa ilginç çözüm

AZ GİYİLMİŞ KIYAFETİ ÇÖPE ATMAK SUÇ OLMALI: Tamir ihtiyacı olmayan, kullanılabilir durumdaki ürünler ise mahalli bazdaki takas etkinliklerinde ya da kermeslerde yeni sahiplerini buluyor. Yaşadığı Londra'daki Wendell Park bölgesinde çocuk eşyası takas etkinliği düzenleyen Stefanie Stretton, "Çocuklar çok hızlı büyüyor. Bazı eşyaları hiç kullanamıyorsunuz. Hiç ya da çok az giyilmiş bu kıyafetleri çöpe atmak, dünyada olanları düşündüğümüzde suç olmalı." diye konuştu. Bölgedeki bir kilisenin salonunu takas mekanı olarak kullandıklarını söyleyen Stretton, başta sadece çocuk kıyafetleri takası yapılırken şimdi bebek arabası ve oyuncak takasına başladıklarını da belirtti. Stretton, birçok eşyanın çöpe gitmeden mümkün olduğunca kullanılmasını amaçladıklarını da ifade ederek "Çocuklar, hoppala gibi eşyaları 6 aydan fazla kullanmıyor. Dünyadaki tüm çocuklar yeni hoppala alırsa bu kadar hoppalayı ne yapacağız? Neredeyse yeni bir ürünü çöpe mi atacağız yoksa çocuk bekleyen ve 6 ay boyunca onun keyfini çıkaracak bir arkadaşımıza mı vermeliyiz?" diye sordu. "Yenisini satın almak yerine etrafımızda zaten bulunan eşyaları kullanmak sürdürülebilir bir durum." diyen Stretton, birçok ülkede ailelerin yeni çocuk eşyasına ulaşmakta zorlandığını dile getirdi. Çalıştığı kilisenin etkinliklerde kullandığı yiyecek ve eşyaların da ikinci el olarak satın alındığını, son kullanma tarihi yaklaşan yiyeceklerin ise ucuza ya da ücretsiz alınarak ikram edildiğini anlatan Stretton, takas etkinliğinde bu hafta geçmişte kendi bağışladığı çocuk kıyafetlerini yeniden gördü. Çocuklarına ait kıyafetleri alan kişilerin şimdi de başka çocuklara bağışlamak için geri getirdiğini söyleyen Stretton, takas etkinliğinin bazen de acil ihtiyaçlarla hizmet ettiğini kaydetti. Stretton, buna örnek olarak kilise salonu yanındaki parkta oynarken üzeri kirlenen, kıyafeti yırtılan ya da altına kaçıran çocukların bağışlanan kıyafetlerden alarak oyunlarına devam etmesini gösterdi.