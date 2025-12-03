İran'ın başka çaresi kalmadı! Ülkenin adeta sonunu getirecek konuda Türkiye ile işbirliği kararı aldılar

Hem Türk hem de İranlı araştırmacıların bu problemlere yanıt aradığına dikkati çeken Kızılce, taraflar arasındaki işbirliklerinin tecrübe aktarımı noktasında önemli olduğunu belirtti.Kızılce, bu noktada bölgesel işbirliklerinin önemli olduğunu belirterek, "Bu koşullarla yaşayabilmek için, İran ve Türkiye gibi benzer durumlarda olan ülkelerin bu alandaki işbirliğini artırması gerekiyor ki, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ürünleri ve gıda kaynaklarını nasıl sağlayabileceğimizi görelim ve bu zorlukları birlikte yönetelim." dedi.Yürütülmesi gereken tarımsal faaliyetlerin belirlenmesi, ıslah çalışmaları, tarımın devamlılığı ve gıda güvenliği için gerekli olan teknolojilerin kullanımı gibi birçok konuda işbirliğinin kritik olduğunu vurgulayan Kızılce, şunları kaydetti:"Bunlar, dost ve komşu ülkelerimizle yaptığımız görüşmelerde üzerinde durduğumuz önemli başlıklardan biri. Kapasite ve yetkinliklerimizi karşılıklı olarak paylaşmaya, özellikle kuraklıkla başa çıkma alanında tecrübelerimizi birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Böylece bu zorlu koşullarda üretimimizi sürdürebilmeyi başarabilelim."