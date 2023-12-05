2023-12-05 12:56:24 Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi
Isparta'da ilk olarak Şarkikaraağaç ilçesindeki Kızıldağ Milli Parkı'nda rastlanılan yeni mantar türü, yapılan çalışmayla dünya literatürüne kazandırıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, saha çalışmaları kapsamında yeni bir mantar türü tanımladı. Kızıldağ Milli Parkı'nda görülen ve 2018-2023 döneminde farklı habitatlardan toplanan örneklerle bu yeni mantar türü, "Melanogaster Anatolicus" ismiyle bilim dünyasına tanıtıldı. Mantar türüne ilişkin çalışma, Hollanda'da mantarla ilgili yayın yapan "Persoonia" isimli dergide yayımlandı.