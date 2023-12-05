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Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi

2023-12-05 12:56:24
Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi

Isparta'da ilk olarak Şarkikaraağaç ilçesindeki Kızıldağ Milli Parkı'nda rastlanılan yeni mantar türü, yapılan çalışmayla dünya literatürüne kazandırıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, saha çalışmaları kapsamında yeni bir mantar türü tanımladı. Kızıldağ Milli Parkı'nda görülen ve 2018-2023 döneminde farklı habitatlardan toplanan örneklerle bu yeni mantar türü, "Melanogaster Anatolicus" ismiyle bilim dünyasına tanıtıldı. Mantar türüne ilişkin çalışma, Hollanda'da mantarla ilgili yayın yapan "Persoonia" isimli dergide yayımlandı.

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Foto - Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi

Kaygusuz, AA muhabirine, Isparta'nın farklı iliklim tipleri ve jeolojik yapısı dolayısıyla farklı habitat özelliklerine sahip olduğunu söyledi. İl genelinde mantar çeşitliliğin fazla olduğunu belirten Kaygusuz, "Yaptığımız çalışmalarda özellikle sedir ağaçlarının altında mikorizal (bazı bitkilerin kökleriyle ortak yaşam) özellik taşıyan bir mantar türü belirledik. Toros sediri olarak bildiğimiz ağaçların altında yetişen bu mantarın ilk örneklerini Kızıldağ Milli Parkı'ndan topladık. Bunları inceledik, farklı olduklarını düşündük. Sonra dağılımını araştırdık ve üniversite kampüsümüzün içinde de bu mantarın çokça yetiştiğinin farkına vardık." dedi.

#2
Foto - Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi

Kaygusuz, mantarın halkın sıklıkla kullandığı alanlarda yetiştiğini, İslamköy'den de mantar örneklerini topladıklarını kaydetti. Mikroskobik incelemelerde bu mantar türünün, dünyadaki türlerinden farklılık gösterdiğini belirlediklerini aktaran Kaygusuz, "DNA'larını izole ettik. Mevcut veri tabanındaki diğer DNA'larıyla kıyasladık. Çalışma kapsamımızı genişlettik. İspanya Madrid Alcala Üniversitesinden (UAH) Prof. Dr. Gabriel Moreno ile yaptığımız incelemeler neticesinde dünyada sadece Isparta bölgesinde yetiştiğini tespit ettik." diye konuştu.

#3
Foto - Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi

Kaygusuz, literatüre kazandırdıkları mantar türünün sedir ağaçlarının altında sıkça görüldüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

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Foto - Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi

"Mantarın 1000 ve 1700 rakımdaki alanlarda dağılım gösterdiğini tespit ettik. Ayrıca bu mantarın, diğer yakınlık gösteren mantarlardan renk olarak bariz farklılıkları var. Sonuçlarımızı rapor haline getirdik. Mantarımız, Anadolu'da önemli bir yer olan Isparta'da yetiştiği için ismini vererek mantarımızı tescillendirdik. Bu mantar türü sadece Isparta'da biliniyor. Isparta yöresinden daha önce başka mantar türleri de literatüre kazandırmıştık. Isparta'nın, ilginç mantarlara ev sahipliği yapması açısından da oldukça önemli bir bölge olduğunu düşünüyoruz." Kaygusuz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Türkiye'deki mantar çeşitliliğinin dünyaya tanıtılması açısından çok önemli çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.

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