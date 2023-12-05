Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi

"Mantarın 1000 ve 1700 rakımdaki alanlarda dağılım gösterdiğini tespit ettik. Ayrıca bu mantarın, diğer yakınlık gösteren mantarlardan renk olarak bariz farklılıkları var. Sonuçlarımızı rapor haline getirdik. Mantarımız, Anadolu'da önemli bir yer olan Isparta'da yetiştiği için ismini vererek mantarımızı tescillendirdik. Bu mantar türü sadece Isparta'da biliniyor. Isparta yöresinden daha önce başka mantar türleri de literatüre kazandırmıştık. Isparta'nın, ilginç mantarlara ev sahipliği yapması açısından da oldukça önemli bir bölge olduğunu düşünüyoruz." Kaygusuz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Türkiye'deki mantar çeşitliliğinin dünyaya tanıtılması açısından çok önemli çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.