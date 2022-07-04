Türkiye'de yeni bir canlı türü keşfedildi

Türkiye’nin biyoçeşitlilik adına önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Dr. Mehmet Kürşat Şahin, ülkemizin dünya üzerinde tanımlanmış olan 36 biyoçeşitlilik sıcak noktasından üçüne ev sahipliği yaptığını belirterek, bu durumun Anadolu’nun dünya üzerindeki yerini üst sıralara taşımakla kalmayıp, bu coğrafyanın doğal türlerini anlamaya çalışan bilim insanlarına da büyük bir sorumluluk yüklediğini vurguladı. Dr. Mehmet Kürşat Şahin, yeni keşfedilen türle ilgili ise şunları söyledi: “Son çalışmamızda Kafkas biyoçeşitlilik sıcak noktasında yer alan Artvin Yusufeli Barhal Vadisi’ndeki bir grup kertenkele ciddi biçimde dikkatimizi çekti ve bu grubun yakın türlerine kıyasla ayrı bir yerde konumlanabileceğini düşündük. Bunun üzerine yoğun şekilde arazi ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirdik. İki yılı aşkındır sürdürdüğümüz aşamalar bu popülasyonun gerek morfolojik gerekse de filogenetik düzeyde farklı bir dalda konumlandığını ortaya koydu.”