2024-02-24 14:45:55 Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Ünlü çikolata firması Nestle’den şaşırtan haber geldi! Bakalım şimdi ne olacak
Ünlü çikolata firmasından şok haber geldi. Türkiye’deki temsilcisine de ceza kesilmişti. Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında firmaya 346,9 milyon TL idari para cezası verilmesine karar vermişti. Bu sefer Nestle’den bir haber geldi. Nestle, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.