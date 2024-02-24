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Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Ünlü çikolata firması Nestle’den şaşırtan haber geldi! Bakalım şimdi ne olacak

2024-02-24 14:45:55
Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Ünlü çikolata firması Nestle’den şaşırtan haber geldi! Bakalım şimdi ne olacak

Ünlü çikolata firmasından şok haber geldi. Türkiye’deki temsilcisine de ceza kesilmişti. Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında firmaya 346,9 milyon TL idari para cezası verilmesine karar vermişti. Bu sefer Nestle’den bir haber geldi. Nestle, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Ünlü çikolata firması Nestle’den şaşırtan haber geldi! Bakalım şimdi ne olacak

Açıklamaya göre şirketin satışları geçen yıl yüzde 1,5 düştü. Bu düşüle birlikte satışlar 93 milyar İsviçre frangına indi. Analistlerin Nestle için beklentisi 93,68 milyar İsviçre frangı yönündeydi ancak satışlar düşüşle karşılandı. Şirketin net karı ise bir önceki yıla göre vergilerin etkisiyle yüzde 20 arttı ve 11,2 milyar İsviçre frangına ulaştı.

#2
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Ünlü çikolata firması Nestle’den şaşırtan haber geldi! Bakalım şimdi ne olacak

Nestle'nin, kur etkisi ve satın almalar dışında olan organik satışları 2023 yılında yüzde 7,2 artarken analistler organik büyümenin yüzde 7,4 artmasını tahmin ediyordu. Raporun açıklanmasının hemen ardından Nestle'nin hisseleri, sabah saatlerinde yüzde 3,2 düştü.

#3
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Ünlü çikolata firması Nestle’den şaşırtan haber geldi! Bakalım şimdi ne olacak

Hisse başına 2,95 İsviçre frangı olan temettü ödemesini 3 İsviçre frangına çıkarmayı hedefleyen Nestle’nin yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 12,8 milyar İsviçre frangını, temettü ve hisse geri alımlarının birleşimi yoluyla hissedarlara dağıttığını belirtti.

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