Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Ünlü çikolata firması Nestle’den şaşırtan haber geldi! Bakalım şimdi ne olacak

Açıklamaya göre şirketin satışları geçen yıl yüzde 1,5 düştü. Bu düşüle birlikte satışlar 93 milyar İsviçre frangına indi. Analistlerin Nestle için beklentisi 93,68 milyar İsviçre frangı yönündeydi ancak satışlar düşüşle karşılandı. Şirketin net karı ise bir önceki yıla göre vergilerin etkisiyle yüzde 20 arttı ve 11,2 milyar İsviçre frangına ulaştı.