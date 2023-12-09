2023-12-09 13:05:56 Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!
Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, sürdürülebilir ve çevreci ulaşım çözümleri konusunda Avrupa'daki yükselişini sürdürüyor. 60'a yakın ülke yollarında on binlerce otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın elektrikli mikrobüsleri İtalya yollarına çıkıyor. Şirket, 6 farklı şehirde toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere 29 adetlik elektrikli e-Centro mikrobüs siparişi aldı.