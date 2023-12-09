Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlanan Otokar'ın yeni elektrikli mikrobüsü e-Centro, önümüzdeki sene ilk olarak Roma caddelerinde hizmet vermeye başlayacak. 2024'ün ikinci yarısında ise Siracusa, Salerno, Reggio Calabria, Cagliari ve Palermo'da otobüs operatörleri Otokar konforuyla hizmet verecek.