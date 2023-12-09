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Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

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Otomotiv
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Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

2023-12-09 13:05:56
Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, sürdürülebilir ve çevreci ulaşım çözümleri konusunda Avrupa'daki yükselişini sürdürüyor. 60'a yakın ülke yollarında on binlerce otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın elektrikli mikrobüsleri İtalya yollarına çıkıyor. Şirket, 6 farklı şehirde toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere 29 adetlik elektrikli e-Centro mikrobüs siparişi aldı.

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Foto - Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi tasarımı ve üretimi olan elektrikli araçlarıyla Avrupa pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak son teknolojilerle tasarlayıp ürettiği elektrikli araç ailesiyle büyük beğeni toplayan Otokar, İtalya'dan 29 adet elektrikli e-Centro mikrobüs siparişi aldı. Türk mühendislerin tasarladığı ve ürettiği e-Centro mikrobüsleri, İtalya'nın altı farklı şehrinde toplu taşımacılık alanında hizmet verecek.

#2
Foto - Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlanan Otokar'ın yeni elektrikli mikrobüsü e-Centro, önümüzdeki sene ilk olarak Roma caddelerinde hizmet vermeye başlayacak. 2024'ün ikinci yarısında ise Siracusa, Salerno, Reggio Calabria, Cagliari ve Palermo'da otobüs operatörleri Otokar konforuyla hizmet verecek.

#3
Foto - Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Otokar’ın toplu taşımacılık tecrübesi, alternatif yakıtlar konusundaki bilgi birikimi ve mühendislik kabiliyeti ile geleceğin beklentilerine odaklanarak ürettiği e-Centro'ların çok beğenildiğini belirten Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, "Sektörde 60 yıllık tecrübemiz ile ürettiğimiz on binlerce aracımız, dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor.

#4
Foto - Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Geçen yıl ağırlıklı olarak Avrupa'da yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları neticesinde e-Centro'lar çok beğenildi. Dar sokaklı tarihi şehirler ve turistik bölgelerden, yüksek yolcu taşımacılığına ihtiyaç duyan metropollere kadar farklı ihtiyaçları karşılayan geniş bir elektrikli otobüs ailesine sahibiz. Sıfır emisyonlu araçlarımızın ihracatı artarak devam edecek" dedi.

#5
Foto - Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Otokar e-Centro'nun sahip olduğu tasarım, teknolojiler ve güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle ön plana çıktığını aktaran Erman, "Avrupa pazarındaki başarımızı, elektrikli araçlarımızla sürdürmeyi hedefliyoruz. 6,6 metre uzunluğundaki elektrikli mikrobüsümüz e-Centro başta olmak üzere, elektrikli otobüslerimiz toplam sahip olma maliyetlerinin yanı sıra performansı, geniş ve ferah iç hacimleri, hızlı şarj özellikleriyle konforlu bir toplu taşımacılık vadediyor.

#6
Foto - Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Siparişini aldığımız e-Centro mikrobüsler ile İtalya’nın toplu taşımacılıktaki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte daha temiz bir çevre ve sessiz bir trafik için Avrupalı belediyelerin ve otobüs operatörlerinin öncelikli tercihi olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

#7
Foto - Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Otokar’ın Centro mikrobüsünün elektrikli modeli e-Centro, kompakt boyutlarıyla tarihi alanlar, dar sokaklı turistik şehirler ve sıfır emisyon bölgeleri için modern, çevreci ve ekonomik çözüm olarak ön plana çıkıyor.

#8
Foto - Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

6,6 metre uzunluğundaki e-Centro’nun 200 kW maksimum güç ve 1200 Nm maksimum torka sahip elektrikli motoru, en dik rampalarda bile performansından ödün vermiyor. Hafifliği ve yüksek manevra kabiliyeti ile dikkat çeken mikrobüs, düşük işletme maliyetleriyle verimli toplu taşıma hizmetine çözüm oluyor.

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