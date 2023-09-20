2023-09-20 09:57:31 Türkiye'de o tarihte çok ama çok büyük felaket yaşanacak! Ah vah ettiren uyarı geldi! Fazla zamanımız yok
Dünya geneline göre 'su zengini' kabul edilen Türkiye'de bu durum tersine dönmeye başladı. Son yıllarda kuraklık sorunu yaşayan Türkiye'nin 'su krizi' yaşayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... Küresel ısınmanın neden olduğu iklim krizi, tüm dünyayı olumsuz etkilerlerken, Türkiye'nin 2023 Ağustos ayı yağış karnesi, uzmanları endişelendirdi. Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan verilerde, 2023 Ağustos ayı yağışları ülke genelinde son 33 yılın en düşük seviyesinde ölçülürken, Marmara Bölgesi'nde yağış oranları ise geçmişe göre yüzde 90 azaldığı saptandı.