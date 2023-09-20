Türkiye'de o tarihte çok ama çok büyük felaket yaşanacak! Ah vah ettiren uyarı geldi! Fazla zamanımız yok

Bu durumun tarımsal üretim ve su kaynaklarında çok ciddi azalmaya yol açacağı belirtilirken, 40 yıllık verileri analiz ederek bir rapor haline getiren Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, "En çok etkilenecek bölgelerin Orta ve Güneydoğu Anadolu. 2041 yılından sonra kurak iklim koşullarının tüm Türkiye için adeta krize dönüşme riski var" dedi. Türkiye'nin yüzde 30'undan fazlasının 'kurak' veya 'yarı kurak' olarak sınıflandırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, yağış, sıcaklık, akış, toprak nemi ve yeraltı su seviyesi gibi çeşitli değişkenler kullanılarak hesaplanan kuraklık riski araştırmasının sonuçlarını da yorumlayarak şunları söyledi: