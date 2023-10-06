Türkiye'de müthiş keşif! Toprak altında bulundu

TARİHÇİLER VE ARKEOLOGLAR NEDENLERİ TARTIŞIYOR Hattuşa, MÖ 1600 civarında Hitit başkenti oldu; Bölgede 100 yılı aşkın süredir yapılan arkeolojik kazılar, orada çok büyük bir antik kenti ortaya çıkardı. Ancak MÖ 1200 civarında, Doğu Akdeniz'deki pek çok antik devleti birdenbire sona erdiren veya onlara zarar veren korkunç "Geç Tunç Çağı çöküşü" sırasında terk edildi; Çöküş, "Deniz Kavimleri" olarak adlandırılan göçmenlerin istilalarına, ani iklim değişikliklerine ve demir gibi yıkıcı yeni teknolojilere atfediliyor; ancak tarihçiler ve arkeologlar bunun nedenlerini tartışıyorlar. Schachner, Boğazköy-Hattuşa'daki tabletlerde "kayıp" dilde başka yazıların bulunup bulunamayacağını veya başka antik dillerden alıntıların bulunup bulunamayacağını öngörmenin mümkün olmadığını söyledi.