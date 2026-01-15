Türkiye’de kütüphanesiz yer kalmayacak! Bakan Ersoy açıkladı: Son 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete açıldı!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı’nın Patnos ilçesinde inşa edilen yeni ilçe halk kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.5.780 metrekare kullanım alanına sahip, modern donanımlı bin kişilik kütüphanenin, her yaştan kullanıcıya hitap eden sosyal ve kültürel alanlarıyla dikkat çektiğini belirten Ersoy, kütüphanenin bölgenin bilgiye ve kültüre erişimini güçlendireceğini söyledi.