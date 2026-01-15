Türkiye’de kütüphanesiz yer kalmayacak! Bakan Ersoy açıkladı: Son 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete açıldı!

Kütüphanenin bin kişilik kapasitesi, 40 bin kitaplık koleksiyonu, atölyeleri ve etkinlik alanlarıyla öne çıktığını ifade eden Bakan Ersoy, şu bilgileri paylaştı:“Okuma ve öğrenme alışkanlığının en erken yaşta kazandırılması gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Kütüphanelerimizi de buna göre dizayn ediyoruz. Patnos İlçe Halk Kütüphanemizde en küçük okurlarımız için 3 ayrı bebek ve çocuk bölümü bulunuyor. Her yaştan hemşehrimize hitap eden sosyal alanlarıyla da birlikte inşallah ailecek sizleri burada ağırlamak istiyoruz.”