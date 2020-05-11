2020-05-11 10:03:40 Türkiye'de koronavirüste son durum şimdiye kadar koronavirüsten kaç kişi öldü, iyileşen hasta sayısı kaç?
Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Koronavirüs salgınına karşı uyguladığımız etkili tedbirler sayesinde Türkiye olarak en az kayıpla atlatmaya devam ediyoruz. Peki Türkiye'de koronavirüste son durum nedir? Şimdiye kadar koronavirüsten kaç kişi öldü, koronavirüs iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte detaylar.