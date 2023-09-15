Türkiye'de keşfedildi! Tüm dünyaya duyuruldu

Denizli’nin zengin bir mantar popülasyonuna sahip olduğuna işaret eden Doç. Dr. Kaygusuz, yaptığı keşifle ilgili olarak verdiği bilgide; “Denizli ili, Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit bölgesinde yer almaktadır. Faklı iklim tiplerine ev sahipliği yapan Denizli’nin yaklaşık yüzde 51’i ormanlık alanlarla kaplıdır ve yörede pek çok endemik bitki de yetişmektedir. Benzer bir şekilde Denizli yöresi mantarlar açısından da oldukça zengindir. Bölgemizin ormanlık, çayırlık, meralık veya park bahçelerinde farklı türden pek çok mantar yetişmektedir.