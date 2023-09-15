Türkiye'de keşfedildi! Tüm dünyaya duyuruldu

2009 yılından bu yana Denizi bölgesinde yeni mantar türleri araştırması yapan Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, 2017-2023 dönemindeki çalışmalarında 3 önemli keşfe imza attı. Denizli’deki ormanlarda yaptığı saha çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Doç. Dr. Kaygusuz, 2022 yılında Pluteus mediterraneus (Zeytin Mantarı) ve yine aynı yıl içerisinde Lepiota cremea (Anadolu Pullu Mantarı) ismi verilen iki mantar türünü keşfetti. Doç. Dr. Kaygusuz’un bu yıl Pamukkale ilçesinin Bağbaşı bölgesinde yürüttüğü saha araştırmaları sırasında keşfettiği yeni mantar türü, Türk, Alman ve Danimarkalı bilim adamlarının ortak DNA incelemesinin ardından bilim dünyasına “Pseudosperma pamukkalense (Pamukkale Mantarı)” ismi ile tanıtıldı.