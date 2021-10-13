Türkiye'de ilk defa tespit edildi: Kın kanatlı böcek

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İnanç Özgen ve Entomolog Araştırmacı Jiri Hava, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 'toz çıkaran kın kanatlı böcek' olarak bilinen 'Xylopertha Reflexicauda' böceğini gördü. Powder Coleoptera sınıfındaki Bostrichidae familyasından olan zararlı böcek, daha önce İran, Irak, Yunanistan ve İsrail'de tespit edilirken Türkiye'de ilk kez görüldü. Daha önceki çalışmalarla dut ve Antep Fıstığı ağaçlarına zararı olduğu ortaya konan böceğin Dünya'da ilk kez İncir ağaçlarına da zarar verdiği tespit edildi. 5 yıl süren çalışma yıl içerisinde Amerika'nın ünlü dergilerinden Entomolojical News dergisinde de yayınlacak. İlerleyen zamanlarda böceğin zarar durumu ve mücadelesine yönelik çalışmalar da netlik kazanacak.