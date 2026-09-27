Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmazdı! Mustafa Armağan’dan Vecihi Hürkuş yazısı

Hezarfen ve Lagarî’yi de hatırlattı Yazıda Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sindeki Hezarfen Ahmed Çelebi ve Lagarî Hasan Çelebi anlatıları da yer aldı. Vecihi Hürkuş’un, Hezarfen’in Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçtuğu anlatısına büyük önem verdiğini belirten Armağan, Hürkuş’un Türk havacılığına yerli bir tarihsel temel oluşturma çabasına dikkat çekti. Armağan’a göre bu yaklaşım, bugün Türkiye’nin geliştirdiği savunma sistemlerine KAAN, Sungur ve Bozdoğan gibi tarih ve kültürle bağ kuran isimlerin verilmesiyle aynı özgüven arayışının bir parçası olarak okunabilir.