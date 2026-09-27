Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmazdı! Mustafa Armağan’dan Vecihi Hürkuş yazısı
Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Akit’te bugün yayımlanan yazısında Türk havacılık tarihinin öncü ismi Vecihi Hürkuş’un hatıralarından dikkat çekici bölümleri gündeme taşıdı. Türklerin uçma merakının yüzyıllar öncesine uzandığını aktaran Armağan, Hürkuş’un kendi imkânlarıyla yaptığı uçakla gerçekleştirdiği başarılı uçuşun ardından ödül yerine hapis cezasıyla karşılaşmasını hatırlattı. Armağan, Türkiye’nin havacılık ve uzay çalışmalarında neden geciktiğinin izlerinin Hürkuş’un yaşadıklarında aranabileceğini yazdı.