2021-05-23 03:51:36 Türkiye'de görülmesi gereken şelaleler
Türkiye'de doğal güzellikleriyle görülmesi gereken çok sayıda şelale bulunuyor.
Türkiye'de doğal güzellikleriyle görülmesi gereken çok sayıda şelale bulunuyor.
Mutlaka görülmesi gereken şelalelerin bulunduğu iller arasında Antalya, Konya, Sinop gibi iller yer alıyor.
1 - Manavgat Şelalesi: Yüksekliği az olmasına rağmen geniş bir şelale olan Manavgat Şelalesi, Antalya'da bulunuyor.
Şelale, ismini bulunduğu ilçe olan Manavgat'tan alıyor.
2 - Düden Şelalesi: Antalya şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan Düden Şelalesi, bölgenin en sevilen yerlerinden.
Düden Şelalesi'nin içerisinde bir de mağara bulunuyor.
3 - Yer Köprü Şelalesi: Konya'nın merkezine 110, Karaman'a 80 kilometre mesafede olan Yer Köprü Şelalesi, Hadim'de bulunuyor.
Göksu Nehri üzerindeki ünlü şelalenin bulunduğu bölgede piknik de yapılabilir.
4 - Erfelek Şelaleleri: Sinop'ta bulunan Erfelek veya Tatlıca Şelaleleri, irili ufaklı bölümlerden oluşuyor.
Şelale Erfelek'e yaklaşık 10, Sinop'a ise 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
5 - Tortum Şelalesi: Erzurum'da bulunan Tortum Şelalesi, 48 metre yüksekliğe sahip. 22 metrelik genişliğiyle de dikkat çeken şelalenin aktığı göl, doğal anıt sayılıyor.
Yaz ve kış aylarında turist çeken şelalenin yanında izleme balkonu da bulunuyor.
6 - Muradiye Şelalesi: Van'da bulunan Muradiye Şelalesi, bölgedeki en göze çarpan doğal güzelliklerden biri.
Yüksekliği 50 metre olan şelalenin her mevsimde ziyaretçisi olabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23