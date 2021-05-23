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Doğa
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Türkiye'de görülmesi gereken şelaleler

2021-05-23 03:51:36
Türkiye'de görülmesi gereken şelaleler

Türkiye'de doğal güzellikleriyle görülmesi gereken çok sayıda şelale bulunuyor.

#1
Foto - Mutlaka görülmesi gereken şelalelerin bulunduğu iller arasında Antalya, Konya, Sinop gibi iller yer alıyor.

Mutlaka görülmesi gereken şelalelerin bulunduğu iller arasında Antalya, Konya, Sinop gibi iller yer alıyor.

#2
Foto - 1 - Manavgat Şelalesi: Yüksekliği az olmasına rağmen geniş bir şelale olan Manavgat Şelalesi, Antalya'da bulunuyor.

1 - Manavgat Şelalesi: Yüksekliği az olmasına rağmen geniş bir şelale olan Manavgat Şelalesi, Antalya'da bulunuyor.

#3
Foto - Şelale, ismini bulunduğu ilçe olan Manavgat'tan alıyor.

Şelale, ismini bulunduğu ilçe olan Manavgat'tan alıyor.

#4
Foto - 2 - Düden Şelalesi: Antalya şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan Düden Şelalesi, bölgenin en sevilen yerlerinden.

2 - Düden Şelalesi: Antalya şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan Düden Şelalesi, bölgenin en sevilen yerlerinden.

#5
Foto - Düden Şelalesi'nin içerisinde bir de mağara bulunuyor.

Düden Şelalesi'nin içerisinde bir de mağara bulunuyor.

#6
Foto - 3 - Yer Köprü Şelalesi: Konya'nın merkezine 110, Karaman'a 80 kilometre mesafede olan Yer Köprü Şelalesi, Hadim'de bulunuyor.

3 - Yer Köprü Şelalesi: Konya'nın merkezine 110, Karaman'a 80 kilometre mesafede olan Yer Köprü Şelalesi, Hadim'de bulunuyor.

#7
Foto - Göksu Nehri üzerindeki ünlü şelalenin bulunduğu bölgede piknik de yapılabilir.

Göksu Nehri üzerindeki ünlü şelalenin bulunduğu bölgede piknik de yapılabilir.

#8
Foto - 4 - Erfelek Şelaleleri: Sinop'ta bulunan Erfelek veya Tatlıca Şelaleleri, irili ufaklı bölümlerden oluşuyor.

4 - Erfelek Şelaleleri: Sinop'ta bulunan Erfelek veya Tatlıca Şelaleleri, irili ufaklı bölümlerden oluşuyor.

#9
Foto - Şelale Erfelek'e yaklaşık 10, Sinop'a ise 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Şelale Erfelek'e yaklaşık 10, Sinop'a ise 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

#10
Foto - 5 - Tortum Şelalesi: Erzurum'da bulunan Tortum Şelalesi, 48 metre yüksekliğe sahip. 22 metrelik genişliğiyle de dikkat çeken şelalenin aktığı göl, doğal anıt sayılıyor.

5 - Tortum Şelalesi: Erzurum'da bulunan Tortum Şelalesi, 48 metre yüksekliğe sahip. 22 metrelik genişliğiyle de dikkat çeken şelalenin aktığı göl, doğal anıt sayılıyor.

#11
Foto - Yaz ve kış aylarında turist çeken şelalenin yanında izleme balkonu da bulunuyor.

Yaz ve kış aylarında turist çeken şelalenin yanında izleme balkonu da bulunuyor.

#12
Foto - 6 - Muradiye Şelalesi: Van'da bulunan Muradiye Şelalesi, bölgedeki en göze çarpan doğal güzelliklerden biri.

6 - Muradiye Şelalesi: Van'da bulunan Muradiye Şelalesi, bölgedeki en göze çarpan doğal güzelliklerden biri.

#13
Foto - Yüksekliği 50 metre olan şelalenin her mevsimde ziyaretçisi olabiliyor.

Yüksekliği 50 metre olan şelalenin her mevsimde ziyaretçisi olabiliyor.

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