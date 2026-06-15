Renault Grubu daha önce Fransa Savunma Bakanlığı'nın insansız hava aracı üreticisi Turgis Gaillard ile havadan insansız hava aracı üretme planı da dahil olmak üzere askeri projelere katkıda bulunma yönündeki taleplerine yanıt verdiğini söylemişti. 4 TROOP adı verilen yeni aracın prototipi ise, bugün Paris yakınlarındaki Eurosatory savunma fuarı açılışında tanıtılmaya hazırlanıyor. Hibrit tahrik sistemine sahip 4x4 araç, her türlü arazide çalışabiliyor ve keşif, birlik koordinasyonu, hassas bölge ve alan gözetimi ile insansız hava araçlarının ve kara araçlarının konuşlandırılmasını destekliyor. Araçtan Yüke (Vehicle-to-Load) fonksiyonu sayesinde, sahada belirli tipteki elektrikli ekipmanlara güç sağlamak için de kullanılabiliyor. KAYNAK: GAZETE OKSİJEN