2022-07-29 17:09:10 Türkiye'de bir ilk! Sadece 10 dakikalık şarjla 90 km gidiyor
Samsun'da hizmet verecek olan ve pillerini ASELSAN'ın yapacağı yerli üretim elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandı. Samsun'da hizmet verecek olan ve pillerini ASELSAN'ın yapacağı yerli üretim elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandı. Yaklaşık 10 dakikada şarj edilen otobüsler, tek dolumla 80-90 kilometre yol yapabiliyor. Proje kapsamında ilk etapta 3 Hızlı Şarj İstasyonu oluşturuldu. Devamında ise 3 tane daha yapılacağı bildirildi.