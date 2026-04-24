O projeyi hayata döndürecek! Fenerbahçe'den dev hamle: 100 milyon dolar kasaya girecek
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kulübün mali yapısını güçlendirmek için atağa geçti. Sarı-lacivertliler dev gayrimenkul projelerinde ilk somut adımı attı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kulübün mali yapısını güçlendirmek için atağa geçti. Sarı-lacivertliler dev gayrimenkul projelerinde ilk somut adımı attı.
Fenerbahçe ligde şampiyonluk için mücadele ederken bir yandan da kulübün ekonomisini canlandırmak için çalışmalarda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpten gayrimenkul atılımları konusunda önemli bir hamle geldi.
Sercan Hamzaoğlu'na göre, Fenerbahçe, kulübün mali yapısına büyük destek olacak dev gayrimenkul projelerinde ilk somut adımı attı.
Gayrimenkul projesinde anlaşma tamamlandı, ilk etapta kasaya 30 milyon dolar girecek. Diğer gayrimenkul projeleri de kısa süre içinde devreye alınacak ve toplam gelir 100 milyon doları bulacak.
100 milyon dolarlık gelir hedeflenen bu projeler bütününün tamamı, Fenerbahçe'nin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan hayata geçirilecek.
