Seküler yozlaşmanın kanlı faturası belli oldu: Futbolcu Kubilay’ı bu çarpık düzen katletti! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’na istenen ceza
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Seküler yozlaşmanın kanlı faturası belli oldu: Futbolcu Kubilay’ı bu çarpık düzen katletti! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’na istenen ceza

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun içinde bulunduğu karanlık ilişkiler yumağı, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın sonu oldu. Hazırlanan iddianamede, lüks yaşam ve magazin dünyasının seküler yobazlık ile harmanlanmış kirli yüzü bir kez daha ifşa olurken; Kalaycıoğlu için cinayete azmettirme suçundan müebbet hapis istendi!

Modernlik maskesi altında her türlü gayrimeşru ilişkiyi normalleştiren seküler yaşam biçimi, bu kez gencecik bir sporcunun kanına girdi. Ümraniye’de araç içerisinde kurşun yağmuruna tutularak katledilen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde soruşturma tamamlandı; ortaya çıkan tablo ise tam bir "yozlaşma" vesikası oldu.

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Feci olay sonrası iddianame tamamlandı

Ümraniye'de meydana gelen korkunç olayda, Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu feci şekilde can verdi.

Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olduğu şüpheliler tutuklanırken, iddianame tamamlandı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi.

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Düzensizliğin sonuçları

Plansız -proğramsız dış ve özellikle iç göçün sonuçlar..Osmanlı devleti bile 17.yüzyılda İstanbula göçü vize ile sınırlandırmış.Çift bozan vergisi getirmiş.Elini kolunu sallaya sallaya iç göç yok.Palisini pırtısını toplayan yer değiştiremiyor.

Türk milletinini özelliklerini bozdular.

