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Yaşam
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Türkiye'de bir ilk! O ilimizde kuruluyor

2023-05-14 10:25:28
Türkiye'de bir ilk! O ilimizde kuruluyor

Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi için geri sayım başladı.

#1
Foto - Türkiye'de bir ilk! O ilimizde kuruluyor

Yeşil Vadi Genel Müdürü Emin Ertuğrul, Türkiye’de ilk olan bir projeye imza attıklarını belirterek “Burası Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi.

#2
Foto - Türkiye'de bir ilk! O ilimizde kuruluyor

Burada toplada 44 bin metrekare içerisinde 5 ayrı imarlı, ifrazlı ada içerisinde 168 adet bungalov ev yapıyoruz. Buradaki en büyük amacımız görmüş olduğunuz doğal yapı içerisinde doğallığı bozmadan bungalovlarımızı yapmak ve doğal düzene uygun imalatımızı bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

#3
Foto - Türkiye'de bir ilk! O ilimizde kuruluyor

Ertuğrul, projenin etap etap ilerlediğini ifade ederek Kırklareli’nin doğal güzelliğine yakışacak bir proje yaptıklarını söyledi.

#4
Foto - Türkiye'de bir ilk! O ilimizde kuruluyor

Ertuğrul, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin stresinden bunalan vatandaşların bungalov mahallemizde daha rahat ortamda güzelleştirmek adına projeyi oluşturduklarını vurguladı.

#5
Foto - Türkiye'de bir ilk! O ilimizde kuruluyor

Kırklareli’nin doğal güzelliğine değinen Ertuğrul, “Kırklareli’nin en büyük özelliği Trakya bölgesinin en yeşil alanı, doğal güzelliklerine sahip olması ve İstanbul’a yakınlığı projeyi geliştirmemizi sağladı” diye konuştu.

#6
Foto - Türkiye'de bir ilk! O ilimizde kuruluyor

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