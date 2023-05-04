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Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

2023-05-04 11:29:02
Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında petrol ve doğal gaz sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

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Foto - Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolüne ilişkin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in katılımıyla Filyos Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde tören gerçekleştirildi.

#2
Foto - Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

Törende konuşan Şensoy, ülkede özellikle son yıllarda savunma sanayisinde ve yüksek teknoloji üreten alanlarda baş döndürücü gelişmeler yaşandığını, Karadeniz gazının da devreye alınmasının kendilerini sevindirdiğini ve gururlandırdığını söyledi.

#3
Foto - Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

Şensoy, son yıllarda ülkedeki gelişmelere yönelik alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

#4
Foto - Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

"Burada kuracağımız okul, Türkiye'de bir ilk olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak elimizden gelen, bugüne kadar edindiğimiz tüm birikimleri buraya aktaracağız. Gerek yönetici gerek öğretmen gerekse teknik altyapı açısından tüm imkanlarımızı da aktaracağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, okulumuzun tüm eğitim öğretim fiziki ortamlarını yapacak.

#5
Foto - Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

16 DERSLİKLİ BİR OKUL OLACAK O yüzden ayrıca çok teşekkür ediyoruz, bu bizim için çok kıymetli. Bizler de bunun içindeki tüm donatıyı en iyi şekilde, son teknolojiyle sağlayacağız. Bu bölgede kurulacak okulumuz yaklaşık 7 bin 600 metrekarelik bir alanda 16 derslikli bir okul olacak ve 200 kişilik bir pansiyonu olacak. 100 kız, 100 erkek olacak şekilde bir okul. Bu okulu bir proje okulu olarak hayata geçireceğiz. Buraya sınavla öğrenci alacağız. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav kapsamında öğrenci alacağız. Bir yıl hazırlık programı olacak ve eğitim 5 yıl sürecek."

#6
Foto - Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

Türkiye'nin dört bir tarafından akademik anlamda çok başarılı öğrencilerin burayı tercih edeceklerine inandıklarını aktaran Şensoy, "Buradan TPAO'nun bu okulu kurmuş olması, onun da isminin geçmesi çocuklarımızın da bu okulu bir tercih sebebi olacaktır. TPAO özellikle son zamanlarda Türkiye'nin enerji sorununa çözüm bulmak için çok başarılı çalışmalar yapıyor. Karadeniz gazının devreye alınması, bunun bir göstergesiydi. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı. Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulunması bizi ayrıca sevindirdi. Bu tür okulların da ne denli önemli olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

#7
Foto - Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bilgin de gençlere yapılan her yatırımın birinci görev olduğuna değinerek, "Bu çerçevede özelikle Sakarya Gaz Sahasında yaptığımız keşiften sonra bölgemizde Filyos'ta çalışmalar artarak devam etmekte. Bu kapsamda meslek liselerinden başlayıp lise seviyesinden başlayıp, meslek yüksekokulundan lisans seviyesine, oradan da yüksek lisans ve doktora seviyesine kadar değişen bir yelpaze içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerek Yükseköğretim Kurulumuzun koordinasyonuyla programlar geliştirdik." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZE OLACAK Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite ile geliştirdikleri program sayesinde Türkiye'nin en başarılı meslek yüksek okullarından birini devreye aldıklarını anımsatan Bilgin, "Buradaki eğitim İngilizce çünkü biz dünyayla rekabet edecek teknisyenler yetiştirmek üzere bulunuyoruz. Bunun yanında lisans seviyesinde de öğrencilerimize burs vererek onların son sınıfta uzun dönem staj yapmalarını sağlayarak meslek hayatına bir an önce yetişmiş bir vaziyette atılmalarını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu. Bilgin, Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde en başarılı öğrencileri bursiyer yaptıklarından bahsederek, "Bizlerin en önemsediği; en çekirdekten başlayan eğitim süreci. Liseler, meslek liseleri, mesleki ve teknik eğitim liselerimiz. Gençler geleceğimiz, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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