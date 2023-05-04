Türkiye’de bir ilk daha! Petrol ve doğal gaz alanında yeni dönem

Türkiye'nin dört bir tarafından akademik anlamda çok başarılı öğrencilerin burayı tercih edeceklerine inandıklarını aktaran Şensoy, "Buradan TPAO'nun bu okulu kurmuş olması, onun da isminin geçmesi çocuklarımızın da bu okulu bir tercih sebebi olacaktır. TPAO özellikle son zamanlarda Türkiye'nin enerji sorununa çözüm bulmak için çok başarılı çalışmalar yapıyor. Karadeniz gazının devreye alınması, bunun bir göstergesiydi. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı. Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulunması bizi ayrıca sevindirdi. Bu tür okulların da ne denli önemli olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.