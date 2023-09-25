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Türkiye'de artık idam şart! Adana'da vahşet

2023-09-25 20:05:43
Türkiye'de artık idam şart! Adana'da vahşet

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi.

#1
Foto - Türkiye'de artık idam şart! Adana'da vahşet

Alınan bilgiye göre, Şıhmus Şaşatlı (57) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

#2
Foto - Türkiye'de artık idam şart! Adana'da vahşet

Kavga sırasında şahıs, Şaşatlı'yı göğsünden defalarca bıçakladı. Şaşatlı yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şaşatlı'yı hastaneye kaldırdı.

#3
Foto - Türkiye'de artık idam şart! Adana'da vahşet

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şaşatlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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