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Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

2024-06-07 22:45:05
Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan 5.5G teknolojisine geçiş için tarihi açıkladı.

#1
Foto - Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

Türkiye’nin haberleşme teknolojilerinde büyük bir adım atmaya hazırlandığı duyuruldu. Daha önce 2026 yılında 5G’ye geçiş hedeflendiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun ardından, Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan çok daha iddialı bir hedefi gün yüzüne çıkardı. Türkiye, 2026’da doğrudan 5.5G teknolojisine geçecek.

#2
Foto - Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

Türkiye’de şuan için pilot bölge olarak seçilen İstanbul Havalimanı bazı lokasyonlarda 5G kullanılabiliyor. Fakat bunun haricinde vatandaşların kullanımına henüz sunulmadı. Hatta Türk Telekom ve iş ortaklarından Ericsson, 5G çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Türkiye, tıpkı 4G’de olduğu gibi 5G teknolojisini de direkt olarak getirmeyecek. Zaten halihazırda kullanıma da açılmadı. Bunun yerine 5.5G teknolojisine geçiş hedefi sürdürülüyor. Nitekim Bakan yardımcısı da 2026’da 5G yerine 5.5G’ye direkt geçiş yapılacağını dile getirdi.

#3
Foto - Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

5.5G, 5G teknolojisinin eksikliklerini gidererek daha hızlı ve güvenilir hale getirilmiş gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. En dikkat çekici farkların başında hız geliyor. 5G ağları gerçek dünya uygulamalarında yaklaşık 1 Gbps hız sunarken, 5.5G ağları 10 Gbps’ye kadar çıkabiliyor. Huawei de 5.5G’nin zirve noktasında 5G’den 10 kata kadar daha hızlı olabileceğini dile getiriyor.

#4
Foto - Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

Gecikme süresi de 5.5G ile önemli ölçüde azalıyor. 5G ağlarında 8 ila 12 milisaniye olan maksimum gecikme, 5.5G’de yaklaşık 5 milisaniyeye düşüyor. Tabii ki bunlar gerçek dünya gecikme ölçümleri. Bu yüzden teorik gecikme süresi daha da düşük olabilir. 5.5G’nin frekans aralığı da dikkat çekici bir fark yaratıyor. Huawei’ye göre 5.5G ağları 100 GHz’in altındaki frekanslarda çalışıyor. 5G ise 450 MHz ile 6 GHz arası frekans aralığı 1’i ve 24.25 GHz ile 52.6 GHz arası frekans aralığı 2’yi kullanıyor.

#5
Foto - Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

Yani 5G, 60 GHz’in altındaki frekanslarda çalışıyor. Daha yüksek frekanslar daha yüksek hız anlamına gelirken, kapsama alanı daralabiliyor. 5.5G’nin daha erişilebilir olmak için düşük frekansları kullanmaya devam edeceği ancak daha yüksek hızlar için yüksek frekanslar için de destek ekleyeceği düşünülüyor. Ağ mimarisi açısından bakıldığında ise 5.5G tamamen bağımsız (SA) bir yapıya sahip. Yani çalışmak için 4G kulelerine ihtiyaç duymuyor. Örneğin Asya’da birçok telekom operatörü çalışmak için 4G donanımına ihtiyaç duyan NSA 5G kullanıyor. 5.5G ise bu bağımlılığı tamamen ortadan kaldırarak tam potansiyeline ulaşma imkanı sunuyor.

#6
Foto - Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

Huawei ayrıca 5.5G’nin karbon verimliliği açısından da daha iyi olduğunu söylüyor. Özellikle pasif IoT cihazları için enerji verimliliği sağlayan 5.5G, her bir IoT cihazının iletişim için kendi güç kaynağına sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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