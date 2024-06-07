Türkiye’de 5.5G için tarih verildi

Yani 5G, 60 GHz’in altındaki frekanslarda çalışıyor. Daha yüksek frekanslar daha yüksek hız anlamına gelirken, kapsama alanı daralabiliyor. 5.5G’nin daha erişilebilir olmak için düşük frekansları kullanmaya devam edeceği ancak daha yüksek hızlar için yüksek frekanslar için de destek ekleyeceği düşünülüyor. Ağ mimarisi açısından bakıldığında ise 5.5G tamamen bağımsız (SA) bir yapıya sahip. Yani çalışmak için 4G kulelerine ihtiyaç duymuyor. Örneğin Asya’da birçok telekom operatörü çalışmak için 4G donanımına ihtiyaç duyan NSA 5G kullanıyor. 5.5G ise bu bağımlılığı tamamen ortadan kaldırarak tam potansiyeline ulaşma imkanı sunuyor.