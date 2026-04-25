  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kartal’da gözler Karagümrük’e çevrildi: Beşiktaş’ta ‘Sergen Yalçın’ mesaisi başladı Projeyi yavaşlatmak için her yolu deniyorlardı: Kaan'la ilgili büyük gelişme Türkiye'ye ilan edildi 106 yıllık Karaköy Palas yeniden hayat buldu: Bakan Ersoy'dan Selçuk Bayraktar'a teşekkür Türkiye'ye verileceği konuşuluyordu! F-35 bütçesi ortalığı ayağa kaldırdı Aman hazımsız CHP’liler görmesin! Sırt döndükleri vatan evlatları şov yaptı Serveti ağızları açık bırakmıştı: İbrahim Tatlıses'in asistanından açıklama geldi! 100 bin konut kura sonucu nasıl öğrenilir? Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! MİT kritik istihbaratı verdi, askerler gemiye girdi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye yaptı istemezükçüler baktı: Havalimanı kapasitesi 26 AB ülkesinin nüfusunu solladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı” dedi. Bakan Uraloğlu, son 24 yılda Türkiye’nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünya ölçeğinde dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirtti.

#1
TERMİNALLERİN YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 26 AB ÜLKESİNİN TOPLAM NÜFUSUNU AŞTI: Türkiye genelinde havalimanı sayısının son 24 yılda 26’dan 58’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını söyledi. Uraloğlu, bu doğrultuda havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin de arttığını dile getirerek “Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

#2
GÜNLÜK UÇUŞ SAYISI 6 BİN 800’Ü AŞTI: Son 24 yılda hizmet verilen yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 247,1 milyona yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin ise 92 binlerden 677 bin seviyesine ulaştığını belirtti. Uçak trafiğinde de benzer bir sıçrama yaşandığını ifade eden Uraloğlu, “Toplam uçuş sayımız 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı, günlük uçuş sayısı ise 6 bin 800’ü aştı.” bilgisini paylaştı.

#3
KÜRESEL HAVACILIKTA ÜST SIRALARA YÜKSELİŞ: Türkiye’nin havacılıkta sadece kapasite değil, küresel sıralamalarda da önemli bir yükseliş yakaladığını belirten Uraloğlu, “Dünya yolcu trafiğinde 18. sıradan 7. sıraya, Avrupa’da ise 7. sıradan 3. sıraya yükseldik” ifadelerini kullandı.

#4
GENİŞLEYEN FİLO VE UÇUŞ AĞI: Uraloğlu, toplam hava aracı sayısının 626’dan 2 bin 218’e çıktığını, büyük gövdeli uçak sayısının ise 150’den 800’e ulaştığını belirtti. Havayolu koltuk kapasitesinin 25 binlerden 157 binin üzerine çıktığını aktaran Uraloğlu, kargo kapasitesinin de 303 tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini söyledi.

#5
UÇUŞ YOLLARI 80 BİN KİLOMETREYE YÜKSELDİ: Yurt dışı uçuş noktası sayısının 60’tan 356’ya ulaştığını kaydeden Uraloğlu, Türkiye’nin hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81’den 175’e çıktığını belirtti. Uraloğlu, “Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi. Yani, bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor” dedi.

#6
PİST UZUNLUĞUMUZ 241,4 KİLOMETREYE ULAŞTI: Uçak park pozisyonlarının 332’den 1.739’a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının ise 215’ten 589’a çıktığını belirten Uraloğlu, “Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı; bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor.” diye konuştu. Türkiye’nin havacılıkta ulaştığı bu kapasitenin sadece bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23