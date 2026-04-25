Türkiye yaptı istemezükçüler baktı: Havalimanı kapasitesi 26 AB ülkesinin nüfusunu solladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı” dedi. Bakan Uraloğlu, son 24 yılda Türkiye’nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünya ölçeğinde dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirtti.