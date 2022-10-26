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Türkiye ve İngiltere arasında kritik temas!

2022-10-26 15:00:24
Türkiye ve İngiltere arasında kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

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Foto - Türkiye ve İngiltere arasında kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda askeri törenle karşıladı.

#2
Foto - Türkiye ve İngiltere arasında kritik temas!

Wallace'ın tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

#3
Foto - Türkiye ve İngiltere arasında kritik temas!

Akar ve Wallace, görüşme öncesinde, Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret ederek, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceledi. Savunma Bakanı Wallace'ın Türkiye ziyareti, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden göreve atanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

#4
Foto - Türkiye ve İngiltere arasında kritik temas!

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. İstanbul'daki görüşmenin, Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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