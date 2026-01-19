Türkiye ve dost ülke Özbekistan arasında askeri anlaşma! İki ülke arasında yeni dönem başlıyor!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'ye dost ülke Özbekistan ile askeri anlaşma imzaladığı öğrenildi. İki ülke arasında anlaşma yapıldı.

#1
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya geldi.

#2
Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistan ile eğitim ve iş birliği anlaşmaları imzaladı.MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya geldi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u askeri törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirdi" denildi.

#3
İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI! Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov, Milli Savunma Bakanlığı'nda heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından her iki Bakan tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliğine İlişkin Anlaşma' ile 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 2026 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı' imzalandı. (sondakika)

