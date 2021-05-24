Türkiye tatbikata başlıyor! Ege ve Doğu Akdeniz'de...

Bir gazetecinin "Bu tatbikatta yeni mühimmat veya yeni atış şekli olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Payal, şöyle konuştu: "DENİZKURDU serisi tatbikatlar genellikle stratejik seviyede tatbikatlar olup yeni tedarik edilmiş mühimmat veya silahların denenmesi asıl amaç olarak kapsanmıyor. Dolayısıyla biz yeni aldığımız silahları bu tatbikatlardan bağımsız olarak planladığımız faaliyetlerde deniyoruz. Bu tatbikat stratejik seviyede tüm imkan ve kabiliyetlerin, personel, materyal, teçhizat, doktrin, usuller olarak harbe hazırlık eğitimlerini gerçekleştirmek için yapılıyor. Spesifik olarak belli bir silahın denenmesi planlanmadı." Yalçın Payal, tatbikat esnasında gemilere basın mensuplarının alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, "Malum pandemi sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri de görevlerini aksatmadan yürütebilmek için ülke çapında alınan tedbirlerle uyumlu olarak hatta bazı yerlerde daha sıkı tedbirler alarak faaliyetlerini yürütmek durumunda. Bu nedenle birliklerimizin birlikte görev yapan personel dışındakilerle temasını minimize edecek şekilde tedbir almak durumunda kaldık ancak bu etkileşimi gerçeğe yakın yapabilmek için eldeki tüm teknik vasıtaları kullanmayı planlıyoruz." dedi. Tatbikatta görev alacak personel sayısının sorulması üzerine Payal, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda yaklaşık 25 bin 500 civarında personelin görev alacağını kaydetti. Basın toplantısının ardından Tatbikat Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Payal, gazetecilere, jenerik senaryoya göre icra edilecek tatbikatın Tatbikat Kontrol Merkezi'nden kontrol edileceğini söyledi. Payal, 150 civarında personelin jenerik senaryonun oynatılması için burada görev yapacağını belirterek, "Tatbikat buradan kontrol edilecek, buradan kontrol edilecek senaryoya göre denizdeki birlik ve karargahlar tarafından sevk ve idare edilecek. Şu anda tatbikatta yer alan bütün unsurlarla gerçek zamanlı olarak iletişim teknik altyapısı en üst seviyede bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.