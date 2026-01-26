  • İSTANBUL
Türkiye sınırında beklenmedik gelişme! Rus ordusuna emir ulaştı
Haber Merkezi

Türkiye sınırında beklenmedik gelişme! Rus ordusuna emir ulaştı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın Suriye'de bulunan askerlerine talimat gitti. Askerler ani alınan kararla harekete geçmeye başladı.

Foto - Türkiye sınırında beklenmedik gelişme! Rus ordusuna emir ulaştı

Suriye'nin Kamışlı Havalimanı'nda konuşlu Rus askerlerinin, savaş uçakları, helikopterler ve askeri teçhizatlarla birlikte kademeli olarak çekilmeye başladığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre, Rus ordusuna ait İlyuşin askeri nakliye uçakları, üsse getirilen unsurları Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne taşıyor.

Foto - Türkiye sınırında beklenmedik gelişme! Rus ordusuna emir ulaştı

Kaynaklar, Rus kuvvetlerinin bölgeden tamamen ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu aktarıyor. Bazı raporlar birliklerin bir kısmının hâlâ Kamışlı'da kaldığını, özellikle hava savunma sistemleri ve bazı savaş uçaklarının bölgede konuşlandırılmaya devam ettiğini söylüyor.

Foto - Türkiye sınırında beklenmedik gelişme! Rus ordusuna emir ulaştı

Çekilme haberi, Suriye'de Beşar Esad sonrası denetimin değişmesine ve bölgedeki yeni siyasi-militar dengelere bağlanıyor. Suriye geçici hükümeti ile Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında sağlanan ateşkesin ardından Rus birliklerinin konumunu yeniden değerlendirdiği belirtiliyor.

Foto - Türkiye sınırında beklenmedik gelişme! Rus ordusuna emir ulaştı

Rus askeri varlığının yeniden konuşlandırılması ya da tamamen kaldırılması konusunda resmi bir Moskova açıklaması henüz yok. Ancak taşınan teçhizat ve birliklerin, savaşın sürdüğü kuzeydoğu Suriye'deki kontrol ve güvenlik dinamiklerini etkileyeceği yorumları yapılıyor.

Foto - Türkiye sınırında beklenmedik gelişme! Rus ordusuna emir ulaştı

Kamışlı Havalimanı, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın stratejik bir noktada bulunuyor. Rusya için uzun süredir Suriye'deki askeri varlığın bir parçası olan bu üssün geleceği, bölgedeki jeopolitik mücadele ve kuvvet dengeleri açısından kritik kabul ediliyor.

