2024-03-31 08:07:27 Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Saat 7 itibarıyla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başladı. İşte yurttan oy kullanma manzaraları