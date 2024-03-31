Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ’da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. 1’i bağımsız olmak üzere toplamda 21 Belediye Başkanı adayının yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00’ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı. Saat 16.00 itibariyle oy kullanma işlemlerinin sona ereceği Elazığ’da oy sayımına ise saat 17.00’da başlanacağı bildirildi.