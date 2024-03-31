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Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

2024-03-31 08:07:27
Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Saat 7 itibarıyla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başladı. İşte yurttan oy kullanma manzaraları

#1
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

ELAZIĞ’DA OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI Elazığ’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başladı.

#2
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ’da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. 1’i bağımsız olmak üzere toplamda 21 Belediye Başkanı adayının yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00’ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı. Saat 16.00 itibariyle oy kullanma işlemlerinin sona ereceği Elazığ’da oy sayımına ise saat 17.00’da başlanacağı bildirildi.

#3
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Sıtkı Demir, “Allah hayırlı uğurlu etsin. Vatanımıza kim hizmet ediyorsa biz onun yanındayız. Sabah erkenden uyandım oyumu kullandıktan sonra da iş yerime gideceğim” dedi.

#4
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Oy kullanan bir başka vatandaş Utku Katı, “Sabahın ilk saatlerinde gelerek oyumu kullandık. İnşallah şehrimiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Vatandaşlardan Fatma Erdem, “Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Elazığ için hangisi iyi olursa onun olmasını istiyorum. Oy kullanmayı kaçırmayalım diye hiç uyumadık” cümlelerini kullandı.

#6
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

ŞIRNAK’TA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI Şırnaklılar Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti.

#7
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Sabah sandık başına gelen seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. Şırnak il genelinde bin 168 sandıkta ve 343 bin 495 seçmenin oy kullanması beklenirken, Şırnak merkezde ise 228 sandıkta 68 bin 983 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi bölgede olduğu gibi Şırnak’ta da 16.00 itibariyle sona erecek.

#8
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Vatandaşlardan Yusuf Yürük, Şırnaklılar olarak eskiden çok sıkıntı çektiklerini ve bunun bir daha olmasını istemediklerini söyledi. Yürük, “Şırnaklılar olarak huzur istiyoruz, Şırnak’ın kazanmasını istiyoruz" dedi.

#9
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

KAHRAMANMARAŞ'TA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI MAHALLİ İdareler Seçimi için Kahramanmaraş'ta saat 07.00 itibariyle oy verilmeye başlandı.

#10
Foto - Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

Sandık kurulu görevlilerinin sabah erken saatlerde okullara gelerek hazırlıklarını tamamladığı Kahramanmaraş'ta, saatler 07.00'ı gösterdiğinde seçmenler okullara alınmaya başladı. Kayıtlı oldukları sandıklara giden seçmenler, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve belediye meclis üyesi oy pusulaları ile muhtarlık pusulalarıyla beraber kabine girerek oylarını kullandı. Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. (DHA)

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