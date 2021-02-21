  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
8
Türkiye sağlık turizminin öncüsü oldu

2021-02-21 13:03:10
Türkiye sağlık turizminin öncüsü oldu

Türkiye'nin sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla 1 milyon 200 bin turist kendini Türk hekimlerine emanet etti.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin yapımına devam ediliyor.

#2
Foto - Bununla birlikte Türkiye'de, koronavirüsle mücadelede aşılama programının başarısı, şehir hastanelerinin üstlendiği önemli rol ve adını sıkça duyuran Türk hekimleri ile sağlık sektöründe düyada konuşuluyor.

Bununla birlikte Türkiye'de, koronavirüsle mücadelede aşılama programının başarısı, şehir hastanelerinin üstlendiği önemli rol ve adını sıkça duyuran Türk hekimleri ile sağlık sektöründe düyada konuşuluyor.

#3
Foto - Dünya sağlık liginde Tayvan, Hindistan ve Malezya’nın ardından 4’üncü sırada yer alan Türkiye, salgın kaynaklı seyahat kısıtlamalarına rağmen sağlık turizminde 1 milyon 200 bin turistin tercihi oldu.

Dünya sağlık liginde Tayvan, Hindistan ve Malezya’nın ardından 4’üncü sırada yer alan Türkiye, salgın kaynaklı seyahat kısıtlamalarına rağmen sağlık turizminde 1 milyon 200 bin turistin tercihi oldu.

#4
Foto - Türkiye’ye sağlık için en çok turist sırasıyla Irak, Libya, Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan ve Kazakistan’dan geldi.

Türkiye’ye sağlık için en çok turist sırasıyla Irak, Libya, Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan ve Kazakistan’dan geldi.

#5
Foto - Cerrahi operasyonlara yoğun talep Turistlerin hizmet aldığı ilk alan cerrahi operasyonlar oldu. Kalp ve damar cerrahisi, tüp bebek tedavisi ve kanser tedavisi için de turistlerin tercihi Türk hekimler oldu.

Cerrahi operasyonlara yoğun talep Turistlerin hizmet aldığı ilk alan cerrahi operasyonlar oldu. Kalp ve damar cerrahisi, tüp bebek tedavisi ve kanser tedavisi için de turistlerin tercihi Türk hekimler oldu.

#6
Foto - 4 milyar dolar gelir 2020 yılında sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde edildi.

4 milyar dolar gelir 2020 yılında sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde edildi.

#7
Foto - Salgın ile mücadelede sağlana başarı ve inşaları devam eden şehir hastaneleri ile Türkiye’nin 2021 yılında çok daha büyük sıçrama yapması bekleniyor.

Salgın ile mücadelede sağlana başarı ve inşaları devam eden şehir hastaneleri ile Türkiye’nin 2021 yılında çok daha büyük sıçrama yapması bekleniyor.

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın müthiş sırrını açıkladı!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın müthiş sırrını açıkladı! "Bu kabiliyete sahip"

BAYKAR Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar; Bayraktar TB2, AKINCI TİHA ve CEZERİ hakkında önemli bilgiler..
FETÖ kanallarına verdiği reklamla gündeme gelen Melih Gökçek: Erdoğan'a kırgın değilim
Siyaset

FETÖ kanallarına verdiği reklamla gündeme gelen Melih Gökçek: Erdoğan'a kırgın değilim

Haber Global canlı yayınına katılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sizi görevden aldığı için..
İş Bankası'na güvenen CHP Albayrak yalanını sürdürdü: 500 bini gözden çıkarttılar
Siyaset

İş Bankası'na güvenen CHP Albayrak yalanını sürdürdü: 500 bini gözden çıkarttılar

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın açıklamalarından sonra twitter hesabından paylaşım yapan CHP yöne..
Kısa süre önce Bahoz Erdal'ın yasını tutan Hasan Cemal: 'PKK'yı kınıyorum'
Gündem

Kısa süre önce Bahoz Erdal'ın yasını tutan Hasan Cemal: 'PKK'yı kınıyorum'

Kısa süre önce Kandil'i ziyaret ederek, 'Çekilme notları' adlı bir yazı dizisi kaleme alan ve yazısındaki ifadeleri ile 'terör örgütünü övme..
PKK ve Haşdi Şabi Türkiye'ye karşı şer ittifakı kurdu
Gündem

PKK ve Haşdi Şabi Türkiye'ye karşı şer ittifakı kurdu

TSK'nın operasyonları karşısında çaresiz kalan terör örgütü kendine yeni bir ortak arayışına girdi. K. Irak Bölgesel Yönetim Vekili Azad Kür..
Bu fotoğraf kutlamada değil taziyede çekildi! Kaftancıoğlu şaşırtmadı
Siyaset

Bu fotoğraf kutlamada değil taziyede çekildi! Kaftancıoğlu şaşırtmadı

CHP'nin vefasızlığı yüzünden intihar eden Turgay Adak için taziyeye giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve saz arkadaşlarının k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay