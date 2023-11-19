2023-11-19 11:58:53 Türkiye resmen şov yapıyor! Tüm dünya kapış kapış bunu alıyor! Yükü hafif ama değeri ağır! Özellikle o bölgemizde yetişiyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Türkiye'nin 2020 yılında ortalama 100 milyon dolar olan tıbbi ve aromatik bitki ihracatının, şuan 5 kat artışla ortalama 500 milyon dolara çıktığını belirtti... Eminağaoğlu, Ani Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Gıda, İlaç ve Kozmetik Sektöründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" konulu çalıştayda, tıbbi aromatik bitkiler dalında ihtisas üniversitesi olan Artvin Çoruh Üniversitesi'nin birçok projeyi gerçekleştirdiğini söyledi.