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Türkiye resmen şov yapıyor! Tüm dünya kapış kapış bunu alıyor! Yükü hafif ama değeri ağır! Özellikle o bölgemizde yetişiyor

2023-11-19 11:58:53
Türkiye resmen şov yapıyor! Tüm dünya kapış kapış bunu alıyor! Yükü hafif ama değeri ağır! Özellikle o bölgemizde yetişiyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Türkiye'nin 2020 yılında ortalama 100 milyon dolar olan tıbbi ve aromatik bitki ihracatının, şuan 5 kat artışla ortalama 500 milyon dolara çıktığını belirtti... Eminağaoğlu, Ani Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Gıda, İlaç ve Kozmetik Sektöründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" konulu çalıştayda, tıbbi aromatik bitkiler dalında ihtisas üniversitesi olan Artvin Çoruh Üniversitesi'nin birçok projeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

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Foto - Türkiye resmen şov yapıyor! Tüm dünya kapış kapış bunu alıyor! Yükü hafif ama değeri ağır! Özellikle o bölgemizde yetişiyor

Çalıştayda koordinatörlük de yapan Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bu alanda sunulan yaklaşık yirmi projenin dokuzunun 44 milyon lire destek aldığı bilgisini verdi. Dünya üzerindeki 378 bin bitki türünün ortalama yüzde 10'unu oluşturan 37.800'ünün tıbbi amaçla kullanılan türler olduğunun altını çizen Eminağaoğlu, "Türkiye, sahip olduğu yaklaşık 10 bin bitki türüne karşılık, 500 bitkiyi tıbbi ve aromatik amaçla kullanmaktadır. Türkiye'de tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılan bitki sayısı önemli düzeyde olmakla birlikte, Çin'de 4 bin 900, Hindistan'da 3 bin ve ABD'de 2 bin 500 bitkinin kullanıldığı dikkate alındığında potansiyelin daha da geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin 2000 yılında ortalama 100 milyon dolar olan tıbbi ve aromatik bitki ihracatının, şuan 5 kat arttığına dikkat çeken Eminağaoğlu, "Türkiye en fazla ihracatı yüzde 63 payla kahve, çay ve baharatlar grubunda gerçekleşmiştir. Türkiye bu ihracat değeri ile aynı grupta dünyada 5. sırada yer alırken kekik ve defnenin olduğu alt grupta en büyük ihracatçıdır. Fakat bitki tür ve çeşitliliği açısından oldukça zengin kaynaklara sahip olan Türkiye'nin planlı bir üretim ile bu ticaretten çok daha fazla pay alması olasıdır." şeklinde konuştu.

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Foto - Türkiye resmen şov yapıyor! Tüm dünya kapış kapış bunu alıyor! Yükü hafif ama değeri ağır! Özellikle o bölgemizde yetişiyor

Artvin bölgesinde bitki haritası oluşturulması için çalışmalara başladıklarını belirten Eminağaoğlu, şöyle konuştu: "Artvin, sahip olduğu toplam 2 bin 727 adet doğal bitki taksonu ile Türkiye'nin en zengin ilidir. Bunlardan 200'ü endemik, 300'ü endemik olmayan nadir tür olmak üzere 500 takson risk altındadır. Artvin'de tıbbi aromatik özelliğe sahip yaklaşık 800 bitki türü yayılış gösterirken bunlardan 350'si hali hazırda ticarete konu edilmektedir. Bütün dünya, üretilen ürünleri ihraç ederek kendi ekonomik potansiyellerini güçlendirme yoluna gidiyor. Bizim de elimizde ülkemize özgü bu kadar yerli kaynak varken bunu insanlığın hizmetine sunmak ve bunun karşılığında da kendi ekonomik gücümüze katkı sağlamak gibi bir hedefimiz olmalı. Bu çalıştayın, bu hedefe ulaşma yolunda önemli bir adım olacağına inanıyorum."

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