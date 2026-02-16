Türkiye resmen hazine buldu! Yetiştirmediği üründen 1,7 milyar dolar kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 775 milyon 496 bin dolar olan kakao ihracatı, 2022'de 942 milyon 577 bin dolara, 2023'te 1 milyar 20 milyon 668 bin dolara ve 2024'te ise 1 milyar 127 milyon 346 bin dolara çıktı.