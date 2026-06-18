Konsey, eski statik deniz üssünün bir MPCP gemisiyle değiştirilmesinin, önceki yapıya kıyasla daha fazla hareket kabiliyeti, daha ileri teknoloji ve daha verimli operasyon imkanı sağlayacağını vurguladı. Türkiye’nin stratejik ortak olarak seçilme nedeni ise savunma sanayisinin ulaştığı olgunluk ve hızlı ilerleme olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, “G2G (hükümetler arası) iş birliği, yalnızca tedarik sürecinde şeffaflığı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda teknoloji transferi, Malezya’daki tesislere yatırım ve iki ülke arasında uzmanlık değişimi dahil olmak üzere karşılıklı yarara dayalı uzun vadeli bir güvenlik ilişkisi için katalizör görevi görecektir” denildi.