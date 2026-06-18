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Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar 45 ilde çok büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var 19 il için sarı kodlu uyarı! 'Türkiye petrolden yüzde 5 pay verecek' söylentilerine dost Somali'den sert tepki: Başarısız oldular Altın fiyatlarında sert dönüş! Tüm Türkiye panikte: Son maça çıkmadan Dünya Kupası'ndan elenebiliriz 'Tehlike çanları çalıyor' diyerek duyurdular: Düşmanlığın âlâsını yapan ülke Türkiye'ye muhtaç hale geldi Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü
#1
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

MilDefin'de yer alan habere göre; Malezya’nın Doğu Sabah bölgesindeki karasularının güvenliğini ve egemenliğini yaklaşık on yıldır ön saflarda koruyan “Tun Sharifah Rodziah Deniz Üssü”nün yerini, Türkiye tarafından inşa edilecek Çok Amaçlı Komuta Platformu (MPCP) alacak.

#2
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

Sabit platform yerine geminin konacağı projeye Türkiye’den STM’nin ve Malezya’nın teklif verdiği belirtiliyor.

#3
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

Malezya Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından yapılan açıklamada, MPCP tedarikinin 13. Malezya Planı kapsamında onaylandığı ve sürecin Malezya ile Türkiye arasında hükümetten hükümete (G2G) iş birliği yoluyla yürütüleceği belirtildi.

#4
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

Açıklamada, “Mutabakat Zaptı (MoU), Ulusal Güvenlik Genel Müdürü YM Raja Datuk Nushirwan Zainal Abidin ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Sistemler ve Platformlarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa M. Şeker arasında imzalanacak” denildi.

#5
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

Ulusal Güvenlik Konseyi, MPCP’yi Doğu Sabah’ın deniz sınırındaki gözetleme kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak “ezber bozan” (game-changing) bir varlık olarak nitelendirdi. Çok yönlü bir ileri operasyon üssü olarak hizmet verecek olan platform; uzun menzilli gözetleme radarı, insansız hava araçları ve insansız deniz araçlarını barındıracak.

#6
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

NSC açıklamasında platformun yetkinliklerine dair şu ifadelere yer verildi : “Gemi, çok çeşitli deniz kolluk kuvvetleri operasyonlarını agresif ve etkili bir şekilde yürütebilecek dinamik bir kapasiteye sahip olacak. Güvenlik açısından hassas noktalara esnek bir şekilde konuşlandırılabilecek bu platformun varlığının, Doğu Sabah’taki güvenlik tehditlerini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.”

#7
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

Konsey, eski statik deniz üssünün bir MPCP gemisiyle değiştirilmesinin, önceki yapıya kıyasla daha fazla hareket kabiliyeti, daha ileri teknoloji ve daha verimli operasyon imkanı sağlayacağını vurguladı. Türkiye’nin stratejik ortak olarak seçilme nedeni ise savunma sanayisinin ulaştığı olgunluk ve hızlı ilerleme olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, “G2G (hükümetler arası) iş birliği, yalnızca tedarik sürecinde şeffaflığı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda teknoloji transferi, Malezya’daki tesislere yatırım ve iki ülke arasında uzmanlık değişimi dahil olmak üzere karşılıklı yarara dayalı uzun vadeli bir güvenlik ilişkisi için katalizör görevi görecektir” denildi.

#8
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

Semporna açıklarında yer alan ve 31 Temmuz 2015’ten bu yana ileri operasyon üssü olarak hizmet veren Tun Sharifah Rodziah Deniz Üssü, 10 Haziran’da resmen hizmet dışı bırakıldı. Malezya Kraliyet Donanması’nın Doğu Sabah’taki operasyonel varlığının ve hazırlık durumunun sürekliliğini sağlamak amacıyla, üssün görev ve rollerini şu anda “Auxiliary Vessel Tun Azizan (Kataz)” gemisi yürütüyor. Söz konusu eski üs, aslen ABD’de inşa edilmiş “Hercules 259” adlı mobil bir açık deniz üretim ünitesiyken; Malezya Deniz Kuvvetleri, Petronas ve Sapura Kencana’nın stratejik ortaklığıyla bir ileri deniz üssüne dönüştürülmüştü.

#9
Foto - Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar

Yeni alınacak MPCP gemisi; sızmalar, kaçakçılık ve sınır ötesi suçlar gibi tehditlere karşı kolluk kuvvetlerinin hazırlık, izleme ve hızlı tepki kabiliyetlerini daha da güçlendirecek. Sabah sularındaki kapsamlı deneyimine dayanarak, MPCP’nin operasyonuna Malezya Donanması liderlik edecek. NSC, bu güçlü caydırıcılık yaklaşımının yalnızca ulusal egemenliği savunmak için değil, aynı zamanda Doğu Sabah sularının güvenliğini sağlamak ve bölgedeki deniz ekonomisi faaliyetlerini korumak için de kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

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