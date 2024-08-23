Türkiye petrol üretiminin yarısı Gabar'dan

Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, “15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu” dedi. Akçay Köyü sakinlerinden Ramazan Yılmaz isimli vatandaş, TPAO tarafından Gabar Dağı'nda bir kuyuda günlük 700 varil ile başlayan petrol üretimin bugün 2 bin, 2 bin 500 varile ulaştığını belirterek, TPAO'nun bölge gençleri için iş istihdam alanlarını açmalarını talep ettiklerini ifade ederek, “2009-2020'de yaptıkları çalışmalarda, sismik çalışmalarında ilk petrolü Gabar Dağı Esma Çevik-1 olarak keşif ettiler. 4-5 yıl içerisinde 30-40 kuyudan başlıyorlar. Akçay Köyü olarak mutluyuz, sevinçliyiz petrolün bizim köyden çıkmasından dolayı. Petrol bugün ülkemize bir faydası var. ülke ekonomimiz yükseliyor petrol sayesinde. Gençlerin de talebi var. İş sahaları, iş istihdamı açılsa. Gençler mevsimlik işçi olarak Manisa gibi yerlere gideceklerine bu gün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Kendi kapılarının önünde, evlerinde, kendi dağlarında çalışmak istiyorlar.